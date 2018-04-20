В одной из палаток на полигоне произошел разрыв колена искрогасителя, сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из-за инцидента один военный ранен Фото: Офіційна сторінка 92-ОМБр Збройних Сил України / Facebook ."В одной из палаток на полигоне произошел разрыв колена искрогасителя", – пояснили в бригаде.В связи с инцидентом проведут служебное расследование. https://www.facebook.com/28brigade/posts/2253991104614770 В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять невозможно.Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины 10 марта открыла уголовное производство по факту халатного отношения должностных лиц воинской части №А0501 к службе, что выразилось в необеспечении условий проживания для военнослужащих на территории полигона.30 марта в ВСУ заявили, что осенью на полигоне Широкий Лан введут в эксплуатацию нынешний полевой лагерь, где смогут проживать от 2,6 тыс. до 4 тыс. военнослужащих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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