|Во Франции принято решение ввести оранжевый уровень тревоги по причине ветра
|27.12.2017 14:44
|
Во Франции непогода – сильный ветер.Метеорологическая служба Meteo France приняла следующее решение: ее представители объявили оранжевый уровень опасности сразу в пяти департаментах Франции. Это касается Арьежа, Верхней Гаронны, Верхнии Пиренеи, Атлантической Пиренеи и Ланды. Так, именно в этих местах порывы ветра достигли 140 метров в секунду.
Синоптики уверяют, что погодные условия обязательно скажутся на движении только транспорта. Это и автомобили, самолеты, корабли. Ветер очень сильный, он способен повредить телефонные вышки и лини электропередач.
Поделитесь статьей с друзьями