Во Франции непогода – сильный ветер. Метеорологическая служба Meteo France приняла следующее решение: ее представители объявили оранжевый уровень опасности сразу в пяти департаментах Франции. Это касается Арьежа, Верхней Гаронны, Верхнии Пиренеи, Атлантической Пиренеи и Ланды. Так, именно в этих местах порывы ветра достигли 140 метров в секунду.

Синоптики уверяют, что погодные условия обязательно скажутся на движении только транспорта. Это и автомобили, самолеты, корабли. Ветер очень сильный, он способен повредить телефонные вышки и лини электропередач.

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