Погода, Новости, загрузка...
Во Франции принято решение ввести оранжевый уровень тревоги по причине ветра
27.12.2017 14:44

Во Франции непогода – сильный ветер. 

Метеорологическая служба Meteo France приняла следующее решение: ее представители объявили оранжевый уровень опасности сразу в пяти департаментах Франции. Это касается Арьежа, Верхней Гаронны, Верхнии Пиренеи, Атлантической Пиренеи и Ланды. Так, именно в этих местах порывы ветра достигли 140 метров в секунду. 
Синоптики уверяют, что погодные условия обязательно скажутся на движении только транспорта. Это и автомобили, самолеты, корабли. Ветер очень сильный, он способен повредить телефонные вышки и лини электропередач. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить