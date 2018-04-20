Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Организацию стран - экспортеров нефти в том, что они искусственно завышают цены на нефть. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти везде, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего и это не будет принято!", - говорится в сообщении.

Сразу после того, как глава американского государства обнародовал сообщение, нефть марки Brent упали приблизительно на 0,5% - с 74,2 до 73,3 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg .

Как сообщал svodka.net.uа, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп доволен результатом антироссийских санкций .

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