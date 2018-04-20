В результате инцидента был травмирован военнослужащий.

Под Николаевом на полигоне «Широкий лан» произошел разрыв искрогасителя, информирует svodka.net.

В результате этого инцидента был травмирован военный, сообщается на странице 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

«Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18 апреля в 20:30 в одной из палаток на полигоне Широкий Лан произошел разрыв колена искрогасителя», — говорится в сообщении.

В результате инцидента был травмирован военнослужащий.

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В бригаде отметили, что по факту происшествия назначено служебное расследование.

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