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В декларации Рабиновича нашли нарушения, - НАЗК
20.04.2018 15:28
В декларации Рабиновича нашли нарушения, - НАЗК
Речь идет о декларации 2015 года, результаты проверки направиы в НАБУ
Нацагентство по предупреждению коррупции направило в Национальный антикоррупционного бюро результаты полной проверки декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича.
В декларации Рабиновича нашли нарушения, - НАЗК

Проверка показала, что Рабинович отметил в декларации ложную информацию о принадлежащих ему корпоративные права в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк». Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%, - сообщает пресс-служба Назка.

В агентстве отметили, что стоимость скрытой доли уставного капитала составляет 600 000 гривен.

Напомним, новый законопроект, предложенный Национальным агентством по предупреждению коррупции (Назка), значительно с корочуе количество публично доступной информации в декларациях чиновников , а также позволяет правоохранителям, которые отправляются в командировку в зону АТО, не декларировать свое имущество.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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