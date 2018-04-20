Речь идет о декларации 2015 года, результаты проверки направиы в НАБУ

Проверка показала, что Рабинович отметил в декларации ложную информацию о принадлежащих ему корпоративные права в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк». Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%, - сообщает пресс-служба Назка.

В агентстве отметили, что стоимость скрытой доли уставного капитала составляет 600 000 гривен.