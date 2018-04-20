Боль в коленях, ногах и бедрах часто может указывать на возможные повреждения связок или хрящей. Это может ввести в заблуждение диагностировать проблему, так как проблемы с бедрами могут привести к боли на коленях, а проблемы с коленями могут привести к боли в ногах, пишет со ссылкой на .

Мне всегда советовали делать «профилактические» упражнения, чтобы мои суставы чувствовали себя лучше, но я никогда не понимала точно, как это делать. Кроме того, я ни разу не находила на это время.

Однако недавно я наткнулась на некоторые советы, которые помогут людям, страдающим от дискомфорта в области тазобедренных суставов, коленей и ног. Вот шесть простых упражнений, которые действительно помогли мне, я надеюсь, что они сделают то же самое для вас ...

Круги для лодыжки

Чтобы укрепить слабые лодыжки, вы должны сделать следующее:

Сядьте и поднимите ногу

Медленно поворачивайте свою поднятую ногу круговыми движениями

Повторите это десять раз в одном направлении, а затем десять раз в другом. Сделайте это для обеих ног.

Бег на пятках

Это может показаться странным, но это очень простое упражнение, которое вы можете делать в собственном доме, просто занимаясь делами.

Попытайтесь быстро ходить пятками ног - это помогает укрепить ваши колени и обеспечивает небольшую тренировку для ваших ног. Это также поможет вашему равновесию.

Начните с 5 до 15 минут, или остановитесь, когда вы устали.

Подъем для ног

Для начала возьмите стул и встаньте за ним, используя свои руки для равновесия.

Приподнимите одну пятку от пола

Медленно приподнимите пятку своей другой ноги, чтобы вы стояли на носках

Поставьте пятки на землю

Повторите это упражнение 10-15 раз

Это усилит ваши лодыжки и поможет вам наращивать ваши мышцы колен.

Тренировка сопротивляемости

Для этого упражнения вам понадобится эластичная повязка (или что-то резиновое )

Оберните ее вокруг такой части мебели (та, которая не будет двигаться)

Другой конец ленты оберните вокруг ног

Используя ленту в качестве сопротивления, поверните ноги в разные стороны.

Поворачивайте ногу десять раз внутрь, затем десять раз наружу

Повторите это 10-15 раз на каждой ноге

Этот маневр усиливает несколько факторов, включая мышцы ног и бедер.

Тренировка пальцев ног

Тренировка пальцев ног на ежедневной основе может творить чудеса. Также легко получить немного удовольствия от этого.

Прежде только, согните пальцы ног в течение нескольких секунд, а затем растяните их. Повторите это 30 раз.

Расстелите маленькое полотенце на пол, а затем попытайтесь взять полотенце и переместить его в корзину.

Использование мячей

Это и расслабляющая, и хорошая тренировка мячиками.

Найдите теннисный мяч или шар аналогичного размера

Сядьте на стул

Поставьте ногу на мячик и надавите на него

Медленно двигайте ногу вперед и назад

Наслаждайтесь массажем

Акупунктура и массаж ног используются по всему миру.

Если после долгого дня у вас возникла проблема, аккуратно помассируйте их в течение 15 минут, как показано на картинке, для быстрого и легкого расслабления.

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