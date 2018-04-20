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"Не шкодую". Егорова запела в составе группы "#S_Ніжний Олень". Аудио
20.04.2018 15:39
Украинская телеведущая Снежана Егорова презентовала музыкальный проект "#S_Ніжний Олень". На канале группы в YouTube разместили песню "Не шкодую". "В стадии создания и рождения музыкального потока, следовательно не пожалейте своего времени на то, чтобы услышать нас, будет вам счастье!" – написала Егорова в Facebook. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Егорова: В стадии создания и рождения музыкального потока Фото: Снежана Егорова / Facebook видео Видео: #S_Ніжний Олень / YouTube

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