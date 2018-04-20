"Не шкодую". Егорова запела в составе группы "#S_Ніжний Олень". Аудио
20.04.2018 15:39
Украинская телеведущая Снежана Егорова презентовала музыкальный
проект "#S_Ніжний Олень". На канале группы в YouTube разместили
песню "Не шкодую". "В стадии создания и рождения музыкального
потока, следовательно не пожалейте своего времени на то, чтобы
услышать нас, будет вам счастье!" – написала Егорова в Facebook.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке |
Егорова: В стадии создания и рождения музыкального потока
Фото: Снежана Егорова / Facebook видео
Видео: #S_Ніжний Олень / YouTube