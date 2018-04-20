Как-то так получается, что в последние дни из-за поребрика приходят известия в основном касающиеся банкротств либо иных неприятных моментов бытия заводов и предприятий РФ. И в данном случае речь идет об одном из крупнейших в России судоремонтных заводов — «Дальзавод».

Так, размещённое во Владивостоке предприятие, не так давно отметившееся целой серией пожаров (БПК «Маршал Шапошников» и один из ремонтных цехов), объявляет о сокращении персонала. Вызвано это сокращение оптимизацией расходов на оплату труда в нынешних условиях. Ну, вы поняли, да?

Что тут ещё можно сказать? Авиационный завод “Авиакор” о банкротстве уже сообщил на этой неделе, “Курганмашзавод” к таковому только готовится, а “Дальзавод” готовится сокращать персонал. И все это только на только в течение одной недели. Неплохо надо сказать!

И можно лишь гадать, чем в условиях успешной борьбы с санкциями и семимильного развития экономики, наш гибридный сосед удивит нас завтра!

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