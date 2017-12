После успешного старта сервиса COSCO Shipping Lines с декабря текущего года обновила свой флот на более вместительные контейнеровозы.

Дочернее предприятие «Контейнерный Терминал Одесса» немецкой HHLA International GmbH («КТО»), которое в начале ноября текущего года обработало первое судно нового еженедельного фидерного сервиса судоходной линии COSCO Shipping Lines, увеличит объемы перевалки за счет ввода на линию судов большей вместимости компанией COSCO Shipping Lines.

Как сообщила пресс-служба ДП со ссылкой на исполнительного директора по коммерции «КТО» Игоря Яровенко, изначально сервис обслуживался двумя судами «Asiatic Island», «AS Laetitia» с заходами в порты – Александрия – Мерсин – Новороссийск – Одесса – Пирей – Александрия. После успешного старта сервиса COSCO Shipping Lines с декабря текущего года обновила свой флот на более вместительные контейнеровозы, в частности на сервис поставлены новые два судна “Nordviolet” и “Michigan Trader”.

«Наша компания, являясь оператором крупнейшего контейнерного терминала Украины, продолжает расширение клиентской базы благодаря высоким стандартам предоставляемого сервиса, что является одним из важнейших и ключевых преимуществ группы компаний HHLA AG. Надеемся на то, что успешный старт данного сервиса послужит хорошей базой для дальнейшего развития и укрепления стратегического сотрудничества между компаниями «КТО» и «COSCO Shipping Lines», — отметил генеральный директор «КТО» Анастас Коккин.

Как сообщалось, «Контейнерный Терминал Одесса» в мае текущего года начал обслуживание линейных сервисов трех международных судоходных компаний. Речь шла о регулярных сервисах судоходных линий Hapag Lloyd, Yang Ming Line и Maersk.

Компания «Контейнерный Терминал Одесса» является дочерним предприятием HHLA International GmbH и входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании HHLA AG (Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала вместе с АМПУ. Проект строительства терминала «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки – один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд грн. Строительство начато в апреле 2010 года. За 2017 год около 40% всех контейнерных грузопотоков обработаны ДП «КТО» на новых причалах Карантинного мола.

COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd со штаб-квартирой в Шанхае, является предприятием, специализирующимся на международных и внутренних контейнерных перевозках и сопутствующих услугах. Его предшественником является прежний COSCO Container Lines Co., Ltd, созданный 11 ноября 1997 года.

Сфера деятельности компании охватывает международные и внутренние контейнерные перевозки, бронирование слотов, лизинг судов, торговлю судами, поставки судовых материалов, запасных частей, продуктов питания и топлива, связанные с судоходством предприятия и береговую промышленность, внутренние морские перевозки грузов и судовое агентство, услуги по связям с моряками, складские и мультимодальные перевозки и т.д.

