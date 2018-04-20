Автоматчики были в полной военный выкладке

Главарь «ДНР» Александр Захарченко имитировал участие во «всенародном субботнике», информирует svodka.net.

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Он лично посадил несколько берез на аллее в парке Ленинского комсомола оккупированного Донецка.

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В это время автоматчики в полной военный выкладке со всех сторон прикрывали его «тыл».

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