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Пока главарь "ДНР" сажал березу, автоматчики прикрывали его "тыл" (ФОТО)
20.04.2018 15:42
Пока атаман «ДНР» сажал березу, автоматчики прикрывали его «тыл» (ФОТО)

Автоматчики были в полной военный выкладке

Главарь «ДНР» Александр Захарченко имитировал участие во «всенародном субботнике», информирует svodka.net.

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Он лично посадил несколько берез на аллее в парке Ленинского комсомола оккупированного Донецка.

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В это время автоматчики в полной военный выкладке со всех сторон прикрывали его «тыл».



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