|Пока главарь "ДНР" сажал березу, автоматчики прикрывали его "тыл" (ФОТО)
|20.04.2018 15:42
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Автоматчики были в полной военный выкладке
Главарь «ДНР» Александр Захарченко имитировал участие во «всенародном субботнике», информирует svodka.net.
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Он лично посадил несколько берез на аллее в парке Ленинского комсомола оккупированного Донецка.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
В это время автоматчики в полной военный выкладке со всех сторон прикрывали его «тыл».
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