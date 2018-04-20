|Віра Брежнєва у прозорій спідниці позувала для Glamour (ФОТО)
|20.04.2018 15:43
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Відома співачка Віра Брежнєва днями стала головною героїнею травневого випуску Glamour, з'явившись на обкладинці у прозорому плащі. Як виявилося, одним відвертим образом зірка не обмежилася.
Співачка позує в модному дощовику і прозорій пластиковій спідниці від російського бренду Subterranei (дизайнер Аліна Циганова). Під наряд Віра підібрала чорну білизну від італійського бренду INCANTO.
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