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Віра Брежнєва у прозорій спідниці позувала для Glamour (ФОТО)
20.04.2018 15:43
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Відома співачка Віра Брежнєва днями стала головною героїнею травневого випуску Glamour, з'явившись на обкладинці у прозорому плащі. Як виявилося, одним відвертим образом зірка не обмежилася.

Співачка позує в модному дощовику і прозорій пластиковій спідниці від російського бренду Subterranei (дизайнер Аліна Циганова). Під наряд Віра підібрала чорну білизну від італійського бренду INCANTO.


Як багато залежить від світла. Наприклад тут, на фото, здається, що я руденька, хоча я блондинка. Особа інше, теж завдяки світлу. Такою мене тут бачите ви. І в житті, як світло впаде, таким ми його і бачимо. Але справжнісінький світло - зсередини. Світіть, сіяйте, висвітлюйте, - написала зірка.

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