Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер прокомментировал блокировку мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает РИА Новости .

В Европейском союзе ожидают, что Российская Федерация будет соблюдать свои международные обязательства, в том числе свободу слова.

"Блокировка Telegram - это дополнительное печальное развитие событий с точки зрения защиты свободы слова, плюрализма и права на частную жизнь в России. Статья 8 европейской конвенции о правах человека, участником которой является и РФ, предписывает почитать право на частную жизнь граждан, на защиту их жилья и частной переписки", - сказал Эдерер.

Он добавил, что решение о блокировании Telegram приняли на следующий день после того, как Госдума одобрила законопроект, который предусматривает новые ограничения для социальных сетей.

"Предлагаемые новые законодательные нормы могут потенциально ограничить свободу слова и СМИ в РФ. ЕС ожидает от РФ, что она будет ценить свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей", - резюмировал посол Европейского союза.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 17 апреля, сайт Роскомнадзора начал работать с перебоями . Это совпало с периодом, когда в России начали активно блокировать мессенджер Telegram.

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