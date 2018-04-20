Переселенец, который сейчас продает еду в центре , регулярно включал в своем ларьке музыку, прославляющую "русский мир" и сепаратистов Гиви и Моторолу. Националисты организации "С14" заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

Известно, что праворадикалы уже не впервые посещают продавца еды.

Эту информацию сообщил Сергей Мазур, активист националистической организации "С14", на своей странице в Faceboоk. Кроме того, мужчина опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы), передает .

Во время разговора с националистами продавец божится на камеру, что это впоследний раз. Мужчина говорит, что никакой он не украинофоб, что Крым украинский, а российская агрессия на Донбассе ― нетерпимая норма.

"Это второй поход активистов "С14". В первый раз "героя" с Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Мотороллу", ― такой подписью сопроводил видео праворадикал.

Пользователи написали в комментариях к посту, что "воспитали его еще в первый день".

"Мы его еще в тот день, когда он слушал музыку, воспитали", ― написал Сергей Филимоненко.















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