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В ходе апрельской сессии ПАСЕ обсудят гибридную войну и "Северный поток - 2"
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20.04.2018 15:47
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Нардеп от Блока Петра Порошенко, член делегации Украины в
Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко заявил,
что следующая сессия ПАСЕ будет очень напряженной. Сессия
пройдет 23–27 апреля Фото: ЕРА В проекте повестки дня указано,
что в ходе нее, в частности, обсудят финансирование террористов
"Исламского государства", статус журналистов в Европе, юридические
вызовы, связанные с гибридной войной, борьбу с организованной
преступностью путем конфискации незаконных активов и другие
вопросы.Украинская делегация подала заявку на проведение срочных
дебатов на тему: "Незаконные выборы президента Российской Федерации
на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым:
нарушение прав человека". Согласно повестке, обсуждение этого
вопроса может состояться 26 апреля.Нардеп от Блока Петра Порошенко
(БПП), член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил
сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, что сессия
будет очень напряженной и важной, сообщается на сайте БПП."На самом
деле, очень важная сессия, будут рассматриваться вопросы незаконных
выборов в Крыму, российской агрессии, "Северного потока – 2",
который пытается РФ построить и использовать как оружие. Мы будем
проводить отдельное мероприятие по "Северному потоку – 2", уже
инициировали сбор подписей за проведение дебатов относительно
действий РФ в Крыму, Солбери, Сирии и так далее", – отметил
он.Гончаренко добавил, что вопрос о снятии санкций с РФ на этой
сессии не стоит.Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации
Владимир Арьев сообщал 16 апреля в Facebook, что пропустит эту
сессию из-за болезни."Это будет очень важная сессия – с
результатами расследования коррупции в ПАСЕ, с продолжением
позорного ad hoc комитета для продавливания возвращения россиян, с
возможными срочными дебатами о коррупции в Совете Европы и
преступной деятельности РФ по всему миру, с круглым столом по
"Северному потоку – 2" при участии CEO "Нафтогазу", с принятием
резолюции по гибридной войне, где я являюсь содокладчиком", –
отмечал он.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1878384342224413
ПАСЕ – один из двух главных уставных органов Совета Европы.
Ассамблея состоит из представителей парламентов всех
государств–членов.Россия была лишена права голоса в
ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и
начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ
приняла резолюцию, в которой продлила санкции против
России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста
делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ. В
2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в
работе ассамблеи.
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