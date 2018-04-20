Нардеп от Блока Петра Порошенко, член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко заявил, что следующая сессия ПАСЕ будет очень напряженной. Сессия пройдет 23–27 апреля Фото: ЕРА В проекте повестки дня указано, что в ходе нее, в частности, обсудят финансирование террористов "Исламского государства", статус журналистов в Европе, юридические вызовы, связанные с гибридной войной, борьбу с организованной преступностью путем конфискации незаконных активов и другие вопросы.Украинская делегация подала заявку на проведение срочных дебатов на тему: "Незаконные выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: нарушение прав человека". Согласно повестке, обсуждение этого вопроса может состояться 26 апреля.Нардеп от Блока Петра Порошенко (БПП), член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, что сессия будет очень напряженной и важной, сообщается на сайте БПП."На самом деле, очень важная сессия, будут рассматриваться вопросы незаконных выборов в Крыму, российской агрессии, "Северного потока – 2", который пытается РФ построить и использовать как оружие. Мы будем проводить отдельное мероприятие по "Северному потоку – 2", уже инициировали сбор подписей за проведение дебатов относительно действий РФ в Крыму, Солбери, Сирии и так далее", – отметил он.Гончаренко добавил, что вопрос о снятии санкций с РФ на этой сессии не стоит.Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев сообщал 16 апреля в Facebook, что пропустит эту сессию из-за болезни."Это будет очень важная сессия – с результатами расследования коррупции в ПАСЕ, с продолжением позорного ad hoc комитета для продавливания возвращения россиян, с возможными срочными дебатами о коррупции в Совете Европы и преступной деятельности РФ по всему миру, с круглым столом по "Северному потоку – 2" при участии CEO "Нафтогазу", с принятием резолюции по гибридной войне, где я являюсь содокладчиком", – отмечал он. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1878384342224413 ПАСЕ – один из двух главных уставных органов Совета Европы. Ассамблея состоит из представителей парламентов всех государств–членов.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ. В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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