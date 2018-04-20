Национальный банк продал на аукционе 15 золотых памятных монет “25 лет независимости Украины” по общей стоимости 2,2 млн грн грн, передает со ссылкой на НБУ.

“19 апреля 2018 года состоялся аукцион по продаже золотых памятных монет ”25 лет независимости Украины“, на котором НБУ предложил для реализации 15 монет. Во время аукциона приобретено все 15 монет. Максимальная цена покупки монеты в ходе аукциона составила 147 206 грн, минимальная — 142 206 грн. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,2 млн грн грн”, - говорится в сообщении.

Добавим, НБУ планирует реализовать на аукционах весь тираж золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”.

В прошлом году Нацбанк продал памятных монет на 106,2 млн грн.

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