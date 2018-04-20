В структуре «Новой почты» может появиться инжиниринговая компания, которая займется этими вопросами

«Новая почта» тестирует доставку почты с помощью беспилотных летательных аппаратов, сказал соучредитель компании Вячеслав Климов 19 апреля на конференции Союза украинских предпринимателей в Киеве, сообщает агентство «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

«Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами», – отметил он.

Климов добавил, что в структуре «Новой почты» может появиться инжиниринговая компания, которая займется вопросами доставки почты с помощью беспилотников.

«Новая почта» была основана в 2001 году. Компания предоставляет услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. У «Новой почты» есть более 2300 отделений, более 1400 автоматизированных почтовых станций и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Компания осуществляет адресную доставку в более чем 28 тыс. населенных пунктов Украины.

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О намерении использовать для доставки почты беспилотники заявляли и в государственной «Укрпошті». В июне 2016 года компания протестрировала дрон израильской Flytrex.

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