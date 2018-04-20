Аналитики самой крупной онлайн-базы телевизионных шоу TV Time обнародовали рейтинг самых популярных в мире героев сериалов, за которыми зрители следят в 2018 году. Об этом сообщается на сайте TV Time .

Эксперты онлайн-базы провели опрос между 12 миллионов своих пользователей со только мира, чтобы узнать, какие персонажи понравились зрителям больше только.

Выяснилось, что большой популярностью в мире пользуются персонажи сериалов производства Netflix. В список самых популярных персонажей попали герои сразу двух сериалов Netflix: Конец ***го мира и Бумажный дом.

Топ-20 самых популярных персонажей:

1. Джеймс, Конец ***го мира

2. Алисса, Конец ***го мира

3. Профессор, Бумажный дом

4. Люцифер Морнингстар, Люцифер

5. Шелдон Купер, Теория большого взрыва

6. Аннализа Китинг, Как избежать наказания за убийство

7. Чендлер Бинг, Друзья

8. Барри Аллен, Флэш

9. Элеанор Шеллстроп, В лучшем мире

10. Оливер Куин, Стрела

11. Дин Винчестер, Сверхъестественное

12. Бьерн Железнобокий, Викинги

13. Джагхед Джонс, Ривердэйл

14. Джоуи Триббиани, Друзья

15. Мередит Грей, Анатомия Грей

16. Томас Шелби, Острые козырьки

17. Токио, Бумажный дом

18. Шон Мерфи, Хороший доктор

19. Денвер, Бумажный дом

20. Шелдон Купер, Детство Шелдона

Как сообщал svodka.net.uа ранее, сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн примет участие в съемках документального сериала телеканала HBO .

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