|Кипр предоставит Генпрокуратуре материалы в отношении украинских экс-чиновников - Енин
|20.04.2018 15:55
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https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10208900660713294
5 сентября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко и Енин ездили на Кипр. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что целью поездки было возвращение в Украину активов бывших украинских чиновников. Тогда разразился скандал из-за того, что в рабочих встречах Луценко на Кипре участвовал нардеп от Блока Петра Прошенко Александр Грановский, которого в СМИ называют "куратором силового блока".Фотографию со встречи Луценко и генпрокурора Кипра Костаса Клиридиса, на которой присутствовал Грановский, опубликовала в Facebook Сарган, однако почти сразу ее удалила. В комментарии Kyiv Post она заявила, что убрала фото, так как Грановский не был официальным членом делегации.При этом издание Kyiv Post сообщало, что присутствие Грановского на встрече с генпрокурором Кипра можно объяснить личными мотивами.
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