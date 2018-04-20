Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин встретился с генеральным прокурором Кипра Костасом Клиридисом и министром юстиции страны Ионасом Николау. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Енин (второй слева) во время встречи на Кипре Фото: Eugene Enin / Facebook "С министром юстиции [Ионасом Николау] и генеральным прокурором Кипра [Костасом Клиридисом]. Вскоре Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших экс-чиновников и их "кошельков", – написал он. https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10208900660713294 5 сентября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко и Енин ездили на Кипр. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что целью поездки было возвращение в Украину активов бывших украинских чиновников. Тогда разразился скандал из-за того, что в рабочих встречах Луценко на Кипре участвовал нардеп от Блока Петра Прошенко Александр Грановский, которого в СМИ называют "куратором силового блока".Фотографию со встречи Луценко и генпрокурора Кипра Костаса Клиридиса, на которой присутствовал Грановский, опубликовала в Facebook Сарган, однако почти сразу ее удалила. В комментарии Kyiv Post она заявила, что убрала фото, так как Грановский не был официальным членом делегации.При этом издание Kyiv Post сообщало, что присутствие Грановского на встрече с генпрокурором Кипра можно объяснить личными мотивами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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