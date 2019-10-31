Коли сестри Кардашьян збираються разом - це красиво... і прибутково. На цей раз Кортні, Кім і Хлої об'єдналися, щоб випустити колекцію ароматів KKW Fragrance Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé. У кожної з сестер свій кольоровий флакон у формі кристала: рожевий у Хлої, жовтий у Кортні і білий у Кім.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Жов 2019 р. о 8:59 PDT



«Мій запах такий мрійливий з сумішшю солодких квітів і мускусу, який можна носити і вдень, і вночі, - поділилася Хлої. - Я користуюся ним нон-стоп і люблю його все більше і більше з кожним днем».



Кортні описує свій парфум так:



«Я хотіла створити щось яскраве, що відповідає моїй натурі. Тому тут поєднуються ягоди золотистої смородини, жасмину і освіжаючою ванілі».



Духи Кім розкриваються тропічними квітами, імбиром, диким кавуном і кокосовим молочним кремом:



«Мій запах свіжий і квітковий, але стає тепліше і чуттєвішим протягом дня».

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