|Сестри Кардашьян випускають нові аромати
|31.10.2019 23:09
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«Мій запах такий мрійливий з сумішшю солодких квітів і мускусу, який можна носити і вдень, і вночі, - поділилася Хлої. - Я користуюся ним нон-стоп і люблю його все більше і більше з кожним днем».
Кортні описує свій парфум так:
«Я хотіла створити щось яскраве, що відповідає моїй натурі. Тому тут поєднуються ягоди золотистої смородини, жасмину і освіжаючою ванілі».
Духи Кім розкриваються тропічними квітами, імбиром, диким кавуном і кокосовим молочним кремом:
«Мій запах свіжий і квітковий, але стає тепліше і чуттєвішим протягом дня».
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