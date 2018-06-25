Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изминениях в пункты 1, 18 статьи 10 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” с целью неучета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Об этом сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.

Целью изменений в закон является обеспечение прав военнослужащих на отпуска сроком, определенным законодательством, повышение социальной защиты военнослужащих и членов их семей, повышения обороноспособности Украины.

Так, продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу в календарном исчислении до 10 лет, составляет 30 календарных дней от 10 до 15 лет - 35 календарных дней; от 15 до 20 лет - 40 календарных дней; более 20 календарных лет - 45 календарных дней, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.

Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются.

Как сообщал председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

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