Российские боты одновременно комментировали отравление в Солсбери и химическую атаку. В публикациях упоминалось, что использованный яд никогда не производился в России, а также пытались распространить теорию о том, что яд изготовили в британской лаборатории.

Онлайн-активность российских ботов и троллей после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и химической атаки в Сирии увеличилась на 4000%. К такому выводу пришли власти Великобритании, пишет Sky News, информирует svodka.net.

Пользователь Twitter под ником partisangirl примерно за две недели опубликовала более 2,3 тысяч твитов. Их могли прочитать примерно 62 млн человек.

Российские боты одновременно комментировали отравление в Солсбери и химическую атаку. В публикациях упоминалось, что использованный яд никогда не производился в России, а также пытались распространить теорию о том, что яд изготовили в британской лаборатории.

О Сирии боты якобы опубликовали 45 тысяч постов, их могли прочитать до 20 млн пользователей.

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В конце января в Twitter заявили, что обнаружили более двух миллионов твитов от российских ботов, связанных с президентскими выборами в США.

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