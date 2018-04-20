Между первой и второй – 230 лет и 11 месяцев: российская аннексия Крыма, — историк



19 апреля (8 – по старому стилю) в России отметили 235-летие события, положившего, в конце концов, основу #КрымНаш’у – включение Крыма и Кубани в состав Российской Империи. С точки зрения же самого Крыма, произошедшее – чистой воды аннексия. А поскольку об обстоятельствах ее написано уже немало, предложу вашему вниманию сравнение сходств и различий событий 1783 и 2014 гг. 1. Принадлежность Крыма Османской империи Крым (хоть и не весь) принадлежал более 300 лет, зато был завоеван силой. В составе Украины полуостров пробыл только 60 лет, зато достался ей мирным законным путем. Различия налицо. 2. Провозглашение независимости Крыма Российские войска вошли на полуостров в 1771 году, и через год навязали крымскому хану трактат о независимости его государства от Турции… но под контролем Петербурга. Да еще и отняли у Крыма Керчь с округой за такую помощь. В 2014 году россияне вошли в АРК тайно, но в целом сходств тут больше. 3. Легитимация нового состояния Турки еще 2 года воевали с Россией, даже десант в Крым организовали, но безуспешно. Независимость полуострова пришлось признать. Украина сопротивлялась иначе, столь же безрезультатно, зато на поводу у России не пошла. Разница ощутимая. 4. Российские войска в Крыму А вот здесь 100% совпадение. В 1782 году россияне в Крым зашли, да выйти «позабыли», и в Ахтиярской (будущей Севастопольской) бухте кораблики сосредотачивались. В 2010 россияне слезли с чемоданов и принялись устраиваться минимум до 2042 года, и дальше все понятно. 5. Местные коллаборационисты В обоих случаях россиянам удалось «завербовать» высшее руководство Крыма – последнего хана Шагина Герая и последнего спикера Верховной Рады АРК Владимира Константинова. Хану обещали деньги, покой (его не любили подданные) и, вероятно, персидский престол. Чем соблазняли Константинова и Сергея Аксенова – пока неизвестно, но вряд ли список искушений сильно отличался. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . 6. Агитация и пропаганда О, с этим умели работать во все времена. Накануне первой аннексии неизвестный «Российский патриот» сочинил «записку», в которой изложил свою программу по ослаблению Крыма. «Постараться употребить все политические средства по введению между разными Татарскими поколениями междоусобные распри и несогласия… и чрез то разделить их на разные частные владения, к чему многие и различные способы найтись могут… Сие очень немало послужить может к наискорейшему и легчайшему Крыма завоеванию». Для выполнения похожих программ при Шагине Герае всегда находился русский резидент. Ну а про «один народ», «нам нечего делить» и «исконно русскую землю» вы и так наслышаны. Однозначное сходство. 7. Все тайное становится явным Русские ура-патриоты празднуют 19 (8) апреля издание Екатериной манифеста о присоединении Крыма, но им обычно невдомек, что манифест-то был тайным! Григорий Потемкин ехал на полуостров и имел при себе копию, но оглашать текст не мог, пока аннексия не станет фактом. Точно так же Путин последовательно отвергал причастность России к сепаратистскому бунту крымских элит, пока не стало ненужным оправдываться. 8. «Референдум» Как проходил карнавал под названием «крымский референдум» в 2014 году, вы все знаете. В 1783 году было что-то похожее. Потемкин рассылал по населенным пунктам письма с требованием присягнуть Екатерине, уговаривал аристократов, стращал простолюдинов, и в результате такого подхода за несколько месяцев собрал нужные бумаги. 9 июля (28 июня) на горе Ак-Кая состоялась официальная церемония присяги, превращенная в шоу, но дело было сделано. 9. Судьба коренного народа Печальна в обоих случаях. В момент первой аннексии крымские татары составляли более 90% населения полуострова, а потом более 150 лет подвергались гонениям и, в конце концов, тотальной депортации. Вторая аннексия тоже не принесла им ничего, кроме страданий. 10. Признание А вот здесь Россию нынешнюю ждал неприятный сюрприз. На Генассамблее ООН 100 стран (США, Канада, ЕС, Япония) выступили за украинский Крым, и лишь 11 (Венесуэла, Зимбабве, КНДР) – за российский. Между тем в 1783 году и Турция согласилась принять «КрымИх», и из глобальных сил только Франция выразила глубокую, но недолгую обеспокоенность. Выводы Во-первых, сходство настолько поразительное, что невольно задумаешься, а не по историческим ли книгам готовили крымский кризис 2014 года? Но, во-вторых, отличий хотя и меньше, зато они – по ключевым вопросам. Мир и Украина ничего не признали и ни с чем не смирились, а это дает нам надежду. И напоследок – упражнение для любознательных. Узнайте, как , оказавшись ненужным своим покровителям. Этот текст впервые опубликован на сайте Крым.Реалии в апреле 2016 года. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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