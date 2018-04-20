В пятницу, 20 апреля, в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили на недострое сине-желтый и красно-черный флаги, сообщает Сайт города Донецка .

Стоит отметить, что первый флаг является украинским, а второй похож на флаг Украинской повстанческой армии, но из-за некачественного фото с уверенностью сказать нельзя.

Недострой, на котором разместили флаги, находится на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества города. Об этого места до здания "МГБ ДНР" только 600 метров.

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