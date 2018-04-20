В ЕС подчеркнули важность противодействия российскому вмешательству, которое является "ожидаемым" во время следующих президентских выборов в Украине. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля, передает

"Подчеркиваем важность противодействия фальшивым новостям и пропаганде России, в частности ожидаемому вмешательству на выборах в Украине", - говорится в заявлении.



Кроме того, в комитете призывают укрепить сотрудничество Украины и Евросоюза в этой области.



Как сообщал по словам директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса, внутренние колебания в Украине могут угрожать беспорядками и досрочными выборами.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира