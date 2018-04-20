|В ЕС "ожидают" российское вмешательство в президентские выборы в Украине
|20.04.2018 16:02
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В ЕС подчеркнули важность противодействия российскому вмешательству, которое является "ожидаемым" во время следующих президентских выборов в Украине. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля, передает
"Подчеркиваем важность противодействия фальшивым новостям и
пропаганде России, в частности ожидаемому вмешательству на выборах
в Украине", - говорится в заявлении.
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