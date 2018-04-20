Удивительная методика самопознания через день рождения и Знак Зодиака. Выберите день, на который приходится ДР в 2018 году, и Ваш Знак Зодиака и читайте расшифровку, пишет со ссылкой на .

Овны (понедельник) — этот год судьбоносный в личной жизни, он подарит много ярких впечатлений и эмоций.

Овны (вторник)…

Овны (понедельник) — этот год судьбоносный в личной жизни, он подарит много ярких впечатлений и эмоций.

Овны (вторник) — счастливый год в построении карьеры. Удача улыбнется в продвижении по службе

Овны (среда) — Эмоции и восторг — вот девиз вашего года. Счастье будет окружать Вас

Овны (четверг) — этот год подходит для беззаботных путешествий и наслаждений

Овны (пятница) — займитесь саморазвитием! Иначе упустите главное!

Овны (суббота) — Вам нужно в этом году совершить крупную покупку. Хватайте деньги и вперед в автосалон

Овны (воскресенье) — Как прекрасен этот мир — посмотри. Бегом в аэропорт мир изучать!

Телец (понедельник) — Мир! Труд! Май! Пахать пахать и еще раз пахать, чтобы в следующем году отдыхать

Телец (вторник) — пора менять что-то в жизни. Например, первым делом, можно сменить диван, на котором Вы лежите

Телец (среда) — начните заниматься спортом. Этот год — год физической формы для Вас

Телец (четверг) — не бойтесь перемен. Они необходимы. Перемените настроение на позитивный лад

Телец (пятница) — Год упорных тренировок. Во всем. Первым делом тренируйте мужа готовить. Или тренируйте жену играть в танчики

Телец (суббота) — В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем.

Телец (воскресенье) — Каждый раз, когда ты падаешь духом, кто-то идет дальше. Не останавливайся и не падай духом!

Близнецы (понедельник) — У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое чувство.

Близнецы ( вторник) — Не стоит разбрасывать «деньги на ветер».

Близнецы (среда) — Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас

Близнецы ( четверг) — Оставайтесь людьми в любой ситуации. В этом году будет много испытаний

Близнецы ( пятница) — Прежде чем переходить к реализации своей идеи, необходимо подготовиться. Этот год готовит громадный проект

Близнецы (суббота) — Вы найдете любовь в этом году. А если любовь уже есть, то пройдете испытание любовью

Близнецы (воскресенье) — Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Таких много в этом году

Рак (понедельник) — Меняй работу здесь тебя просто недооценивают.

Рак (вторник) — Откладывайте хотя бы 10-20 % от своего дохода в банк. Скоро будет срочная трата денег. Надо подготовиться

Рак (среда) — Купи себе какую-нибудь безделушку и настроение сразу изменится к лучшему. Сделай это прямо сейчас и ты изменишь весь год к лучшему

Рак (четверг) — год общения. Вы всегда должны быть открыты для общения. Много полезных связей появится в этом году

Рак (пятница) — Не жалуйся другим на свою жизнь. Сделай все, чтобы изменить ее к лучшему. Год перемен и переосмыслений

Рак (суббота) — в личной жизни завертится ветер эмоций и чувств. Ухххххх

Рак (воскресенье) — Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. В этом году нужно будет простить предательство

Лев (понедельник) — Делайте как можно больше добрых дел. год доброты

Лев (вторник) — Сделай сегодня перерыв и просто дай отдохнуть своей голове. Например, на море или на берегу океана

Лев (среда) — Если вами владеет гнев, то лучше только повременить с принятием решения. Отложи принятие решение по самым важным вопросам на тот день, когда настроение будет оптимальным

Лев (четверг) — Не надо ждать награды за труды, но всякое доброе дело, в конце концов, обязательно принесет плоды. В этом году Вы обязательно будет вознаграждены за долгие труды

Лев (пятница) — Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты получишь.

Лев (суббота) — Кажется, настало время выйти из социальной сети и пойти прогуляться! Этот год должен пройти активно

Лев (воскресенье) -Научитесь жизнь в моменте «здесь и сейчас», а не убегать в иллюзорную реальность. Год развенчивания воздушных замков и настройки на реальную жизнь

Дева (понедельник) — Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого. Люди разные и каждый уникален. Не обобщайте

Дева (вторник) — еще раз обдумайте свои жизненные цели. возможно Вы идите по чужому пути

Дева (среда) — в этом году внимание нужно родственникам. Уделите больше внимания семье

Дева (четверг) — больше летайте и путешествуйте. круиз по морю тоже подойдет

Дева (пятница) — Не совершай поспешных действий. Дождись, когда к тебе придет спокойствие. Обдумывайте каждый шаг

Дева (суббота) — Внимание нужно Ваших детям. Настоящим и будущим. Займитесь планированием семьи

Дева (воскресенье) — пора посмотреть на мир другими глазами, перестаньте видеть негатив во всем

Весы (понедельник ) — Пора получать от мира только лучшее. Лучшее из возможного

Весы (вторник) — Начинай собирать деньги, скоро они тебе понадобятся

Весы (среда) — Не откладывай на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня. Именно сегодня

Весы (четверг) — Идти к своей мечте и поставленной цели нужно всем сердцем, максимально отдаваясь процессу.

Весы (пятница) — не грустите. Вам нужно начать испытывать больше положительных эмоций в этом году

Весы (суббота) — Мир повернется Вам лицом если Вы поймете для чего Вы пришли в этот мир. Идите к мечтам

Весы (воскресенье) — Ваша жизнь на определенное время замкнется на интересах семьи. Займитесь домашними делами и не считайте это время потерянным. Признание вашего авторитета семьей — это тоже важно.

Скорпион (понедельник) — Если ваши ум и душа действуют в согласии друг с другом, вы добьетесь многого.

Скорпион (вторник) — Вас ожидает стечение счастливых случайностей и рост материального благосостояния.

Скорпион (среда) — Для успешных действий надо наладить постоянные контакты с другими людьми. Учитесь создавать прочные деловые и дружественные связи

Скорпион (четверг) — В вашу жизнь войдут новые люди, которые станут преданными друзьями и единомышленниками.

Скорпион (пятница) — Может произойти несогласие между вашими планами и их реализацией. Заново обдумайте намерения и наметьте более удачные пути для их осуществления.

Скорпион (суббота) — Верьте в лучшее и оно обязательно наступит

Скорпион (воскресенье) — дарите добро любимым и блтзким. Они в нем очень сильно нуждаются

Стрелец (понедельник ) — Овны (суббота) — Вам нужно в этом году совершить крупную покупку. Хватайте деньги и вперед в автосалон.

Стрелец (вторник ) — сохраняйте уверенность в собственных силах . Скоро она Вам понадобится

Стрелец (среда ) — скоро наступит развилка в пути. Вам предстоит сделать выбор

Стрелец ( четверг ) — Мир тестирует Вас и ждет чтобы Вы действовали более решительно . Наберитесь мужества

Стрелец (пятница) — Вам повезет . Очень удачный год . Но только если Вы сами приложите сил

Стрелец (суббота ) — не верьте предсказаниям в этом году а верьте собственному сердцк

Стрелец (воскресенье ) — черная кошка, перебегающая дорогу, просто переходит в дорогу. Не верьте в плохие приметы . Все хорошо

Козерог ( понедельник ) — в ближайшее время состоится встреча которая будет сулить интересное будущее

Козерог ( вторник ) — скоро счастье постучит в дом и подарит много прекрасных мгновений

Козерог (среда ) — преграды , с которыми Вы сталкиваетесь, это только проверка Вашей силы воли. Скоро Вы узнаете причину их

Козерог ( четверг ) — участившиеся невезения скоро закончатся . Наступит время перемен

Козерог (пятница ) — вы уже почти нашли то, что долго искали. Оглянитесь, оно совсем рядом

Козерог (суббота) — Удачные дни будут чередоваться с невезением. Чем больше Вы верите в удачу тем меньше невезения будет

Козерог ( воскресенье ) — не стоит заморачиваться на мелочах . Скоро наступят глобальные перемены в жизни . Вам стоит готовиться к интересным знакомствам

Водолей (понедельник ) — деньги потекут рекой. Главное через сито их не пролейте

Водолей ( вторник ) — мир оценит вашу находчивость и предприимчивость. Вы Добьетесь успеха

Водолей (среда ) — будьте осторожны . Завистники уже точат косые взгляды на Вас

Водолей (четверг ) — скоро наступят дни переоценки Ваших целей . Сосредоточьтесь на главном

Водолей ( пятница ) — Вам достается кот в мешке. Вы можете отдать его любому или оставить себе . Решайте сами

Водолей (суббота) — Переступите через эгоизм и не замыкайтесь в себе. Сотрудничество — прежде только, будьте дипломатичнее и терпимее

Водолей (воскресенье) — Период неопределённости. Наметьте конкретный план предполагаемых действий и старайтесь следовать ему.

Рыбы (понедельник) — Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением. Новые впечатления подарят и любовные свидания.

Рыбы (вторник) — Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности, деловых переговоров.

Рыбы (среда) — Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.

Рыбы (четверг) — лучший год для любых новых начинаний.

Рыбы (пятница) — Несмотря на высокие профессиональные нагрузки, у вас останется довольно времени для отдыха и общения с близкими. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Рыбы (суббота) — Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается.

Рыбы (воскресенье) — Вам достается много много счастья! ибо вы замыкаете гороскоп!

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