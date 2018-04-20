|Твой день рождения в 2018 году и судьба по знаку зодиака: удивительная методика
|20.04.2018 16:03
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Удивительная методика самопознания через день рождения и Знак Зодиака. Выберите день, на который приходится ДР в 2018 году, и Ваш Знак Зодиака и читайте расшифровку, пишет со ссылкой на .
Овны (понедельник) — этот год судьбоносный в личной жизни, он подарит много ярких впечатлений и эмоций.
Овны (вторник)…
Овны (понедельник) — этот год судьбоносный в личной жизни, он подарит много ярких впечатлений и эмоций.
Овны (вторник) — счастливый год в построении карьеры. Удача улыбнется в продвижении по службе
Овны (среда) — Эмоции и восторг — вот девиз вашего года. Счастье будет окружать Вас
Овны (четверг) — этот год подходит для беззаботных путешествий и наслаждений
Овны (пятница) — займитесь саморазвитием! Иначе упустите главное!
Овны (суббота) — Вам нужно в этом году совершить крупную покупку. Хватайте деньги и вперед в автосалон
Овны (воскресенье) — Как прекрасен этот мир — посмотри. Бегом в аэропорт мир изучать!
Телец (понедельник) — Мир! Труд! Май! Пахать пахать и еще раз пахать, чтобы в следующем году отдыхать
Телец (вторник) — пора менять что-то в жизни. Например, первым делом, можно сменить диван, на котором Вы лежите
Телец (среда) — начните заниматься спортом. Этот год — год физической формы для Вас
Телец (четверг) — не бойтесь перемен. Они необходимы. Перемените настроение на позитивный лад
Телец (пятница) — Год упорных тренировок. Во всем. Первым делом тренируйте мужа готовить. Или тренируйте жену играть в танчики
Телец (суббота) — В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем.
Телец (воскресенье) — Каждый раз, когда ты падаешь духом, кто-то идет дальше. Не останавливайся и не падай духом!
Близнецы (понедельник) — У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое чувство.
Близнецы ( вторник) — Не стоит разбрасывать «деньги на ветер».
Близнецы (среда) — Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
Близнецы ( четверг) — Оставайтесь людьми в любой ситуации. В этом году будет много испытаний
Близнецы ( пятница) — Прежде чем переходить к реализации своей идеи, необходимо подготовиться. Этот год готовит громадный проект
Близнецы (суббота) — Вы найдете любовь в этом году. А если любовь уже есть, то пройдете испытание любовью
Близнецы (воскресенье) — Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Таких много в этом году
Рак (понедельник) — Меняй работу здесь тебя просто недооценивают.
Рак (вторник) — Откладывайте хотя бы 10-20 % от своего дохода в банк. Скоро будет срочная трата денег. Надо подготовиться
Рак (среда) — Купи себе какую-нибудь безделушку и настроение сразу изменится к лучшему. Сделай это прямо сейчас и ты изменишь весь год к лучшему
Рак (четверг) — год общения. Вы всегда должны быть открыты для общения. Много полезных связей появится в этом году
Рак (пятница) — Не жалуйся другим на свою жизнь. Сделай все, чтобы изменить ее к лучшему. Год перемен и переосмыслений
Рак (суббота) — в личной жизни завертится ветер эмоций и чувств. Ухххххх
Рак (воскресенье) — Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. В этом году нужно будет простить предательство
Лев (понедельник) — Делайте как можно больше добрых дел. год доброты
Лев (вторник) — Сделай сегодня перерыв и просто дай отдохнуть своей голове. Например, на море или на берегу океана
Лев (среда) — Если вами владеет гнев, то лучше только повременить с принятием решения. Отложи принятие решение по самым важным вопросам на тот день, когда настроение будет оптимальным
Лев (четверг) — Не надо ждать награды за труды, но всякое доброе дело, в конце концов, обязательно принесет плоды. В этом году Вы обязательно будет вознаграждены за долгие труды
Лев (пятница) — Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты получишь.
Лев (суббота) — Кажется, настало время выйти из социальной сети и пойти прогуляться! Этот год должен пройти активно
Лев (воскресенье) -Научитесь жизнь в моменте «здесь и сейчас», а не убегать в иллюзорную реальность. Год развенчивания воздушных замков и настройки на реальную жизнь
Дева (понедельник) — Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого. Люди разные и каждый уникален. Не обобщайте
Дева (вторник) — еще раз обдумайте свои жизненные цели. возможно Вы идите по чужому пути
Дева (среда) — в этом году внимание нужно родственникам. Уделите больше внимания семье
Дева (четверг) — больше летайте и путешествуйте. круиз по морю тоже подойдет
Дева (пятница) — Не совершай поспешных действий. Дождись, когда к тебе придет спокойствие. Обдумывайте каждый шаг
Дева (суббота) — Внимание нужно Ваших детям. Настоящим и будущим. Займитесь планированием семьи
Дева (воскресенье) — пора посмотреть на мир другими глазами, перестаньте видеть негатив во всем
Весы (понедельник ) — Пора получать от мира только лучшее. Лучшее из возможного
Весы (вторник) — Начинай собирать деньги, скоро они тебе понадобятся
Весы (среда) — Не откладывай на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня. Именно сегодня
Весы (четверг) — Идти к своей мечте и поставленной цели нужно всем сердцем, максимально отдаваясь процессу.
Весы (пятница) — не грустите. Вам нужно начать испытывать больше положительных эмоций в этом году
Весы (суббота) — Мир повернется Вам лицом если Вы поймете для чего Вы пришли в этот мир. Идите к мечтам
Весы (воскресенье) — Ваша жизнь на определенное время замкнется на интересах семьи. Займитесь домашними делами и не считайте это время потерянным. Признание вашего авторитета семьей — это тоже важно.
Скорпион (понедельник) — Если ваши ум и душа действуют в согласии друг с другом, вы добьетесь многого.
Скорпион (вторник) — Вас ожидает стечение счастливых случайностей и рост материального благосостояния.
Скорпион (среда) — Для успешных действий надо наладить постоянные контакты с другими людьми. Учитесь создавать прочные деловые и дружественные связи
Скорпион (четверг) — В вашу жизнь войдут новые люди, которые станут преданными друзьями и единомышленниками.
Скорпион (пятница) — Может произойти несогласие между вашими планами и их реализацией. Заново обдумайте намерения и наметьте более удачные пути для их осуществления.
Скорпион (суббота) — Верьте в лучшее и оно обязательно наступит
Скорпион (воскресенье) — дарите добро любимым и блтзким. Они в нем очень сильно нуждаются
Стрелец (понедельник ) — Овны (суббота) — Вам нужно в этом году совершить крупную покупку. Хватайте деньги и вперед в автосалон.
Стрелец (вторник ) — сохраняйте уверенность в собственных силах . Скоро она Вам понадобится
Стрелец (среда ) — скоро наступит развилка в пути. Вам предстоит сделать выбор
Стрелец ( четверг ) — Мир тестирует Вас и ждет чтобы Вы действовали более решительно . Наберитесь мужества
Стрелец (пятница) — Вам повезет . Очень удачный год . Но только если Вы сами приложите сил
Стрелец (суббота ) — не верьте предсказаниям в этом году а верьте собственному сердцк
Стрелец (воскресенье ) — черная кошка, перебегающая дорогу, просто переходит в дорогу. Не верьте в плохие приметы . Все хорошо
Козерог ( понедельник ) — в ближайшее время состоится встреча которая будет сулить интересное будущее
Козерог ( вторник ) — скоро счастье постучит в дом и подарит много прекрасных мгновений
Козерог (среда ) — преграды , с которыми Вы сталкиваетесь, это только проверка Вашей силы воли. Скоро Вы узнаете причину их
Козерог ( четверг ) — участившиеся невезения скоро закончатся . Наступит время перемен
Козерог (пятница ) — вы уже почти нашли то, что долго искали. Оглянитесь, оно совсем рядом
Козерог (суббота) — Удачные дни будут чередоваться с невезением. Чем больше Вы верите в удачу тем меньше невезения будет
Козерог ( воскресенье ) — не стоит заморачиваться на мелочах . Скоро наступят глобальные перемены в жизни . Вам стоит готовиться к интересным знакомствам
Водолей (понедельник ) — деньги потекут рекой. Главное через сито их не пролейте
Водолей ( вторник ) — мир оценит вашу находчивость и предприимчивость. Вы Добьетесь успеха
Водолей (среда ) — будьте осторожны . Завистники уже точат косые взгляды на Вас
Водолей (четверг ) — скоро наступят дни переоценки Ваших целей . Сосредоточьтесь на главном
Водолей ( пятница ) — Вам достается кот в мешке. Вы можете отдать его любому или оставить себе . Решайте сами
Водолей (суббота) — Переступите через эгоизм и не замыкайтесь в себе. Сотрудничество — прежде только, будьте дипломатичнее и терпимее
Водолей (воскресенье) — Период неопределённости. Наметьте конкретный план предполагаемых действий и старайтесь следовать ему.
Рыбы (понедельник) — Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением. Новые впечатления подарят и любовные свидания.
Рыбы (вторник) — Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности, деловых переговоров.
Рыбы (среда) — Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.
Рыбы (четверг) — лучший год для любых новых начинаний.
Рыбы (пятница) — Несмотря на высокие профессиональные нагрузки, у вас останется довольно времени для отдыха и общения с близкими. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.
Рыбы (суббота) — Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается.
Рыбы (воскресенье) — Вам достается много много счастья! ибо вы замыкаете гороскоп!