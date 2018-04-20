|Проблемы вейп-бизнеса в Украине: реальность и перспективы.
|20.04.2018 16:12
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С популярностью вейпинга увеличился спрос на открытие вейпшопов и развитие вейп-бизнеса в Украине. Но тенденция наблюдается только в крупных городах Украины и областных центрах. Что служит причиной и действительно ли некоторые еще с недоверием относятся к электронным сигаретам? Как развивается бизнес в Европе и каким способом правительство регулирует вейп-политику?
TPD – «король» европейского рынка с 20 мая 2017 года
Рынок электронных сигарет активно развивается, стоимость электронных сигарет остается доступной, например, электронная сигарета Киев вероятно купить от 370 грн. Но политическое регулирование индустрии в каждой стране происходит по-разному.
Еще в 2014 году в TDP (Директива об обороте табачной продукции), действие которой распространяется на страны ЕС, была дополнена 20-й статьей свода, ограничивающей реализацию некоторых групп товаров. В тексте «Вопросы и ответы: Новые правила для табачной продукции» к Директиве указано, что в Европе от курения ежегодно умирает 700 тысяч человек. Большое количество курильщиков припадает на молодое поколение: 70% пробует курить в возрасте младше 18 лет, 94% — в возрасте младше 25.
Е-сигареты, не смотря на слава, все еще являются не до конца
изученной научной областью, а следовательно все остаются «рисковой»
категорией для здоровья человека.
20 мая 2017 года заканчивается очередная степень поэтапного введения Директивы на рынок и заканчивается срок реализации не сертифицированных товаров. Таким образом, европейский вейп-рынок полностью «очищается от мелких игроков», а количество ассортимента – сокращается.
Реакция крупных европейских вейп-шопов на новые правила
Другая часть бизнеса, которая специализируется только на вейп-продукции (вейпшопы) имеют разное мнение касательно изменений:
Что будет с украинским вейп-бизнесом
В связи с евроинтегреацией изменения могут коснуться и украинского законодательства. Так, например, в ВР Украины 22.04.2016 года был внесен Законопроект № 4507, который еще не принят. Согласно тексту проекта планируется ввести ограничения, которые полностью дублируют нормы Директивы TDP, в частности это: запрет на рекламу, продажу продукции несовершеннолетним, лицензирование товаров и запрет на продажу некоторых вкусов, например, клубники и корицы, которые, по мнению депутатов, могут привлечь к парению несовершеннолетних детей.
На данный момент в Украине работает около 100 вейпшопов и если проект Закон будет принят, вступит в законную силу, предприниматели и производители понесут убытки, а конечный покупатель потеряет доступ к широкому ассортименту и будет вынужден переплачивать за продукцию «нового формата».
Сегодня в Украине хорошо развита индустрия производства жидкостей для электронных сигарет. Конечно, никто не против, если продукт будет иметь сертификат качества, соответствовать европейским нормам и иметь гарантию безопасного парения, но, главное, чтобы такой шаг «не ударил по карману» парильщика, для которого вейпинг помог бросить курить, а многим предпринимателям занять свою нишу в бизнесе. Если платить, так не за «новый флакон 10 мл», а за новые более качественные компоненты.