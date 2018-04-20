С популярностью вейпинга увеличился спрос на открытие вейпшопов и развитие вейп-бизнеса в Украине. Но тенденция наблюдается только в крупных городах Украины и областных центрах. Что служит причиной и действительно ли некоторые еще с недоверием относятся к электронным сигаретам? Как развивается бизнес в Европе и каким способом правительство регулирует вейп-политику?

TPD – «король» европейского рынка с 20 мая 2017 года

Рынок электронных сигарет активно развивается, стоимость электронных сигарет остается доступной, например, электронная сигарета Киев вероятно купить от 370 грн. Но политическое регулирование индустрии в каждой стране происходит по-разному.

Еще в 2014 году в TDP (Директива об обороте табачной продукции), действие которой распространяется на страны ЕС, была дополнена 20-й статьей свода, ограничивающей реализацию некоторых групп товаров. В тексте «Вопросы и ответы: Новые правила для табачной продукции» к Директиве указано, что в Европе от курения ежегодно умирает 700 тысяч человек. Большое количество курильщиков припадает на молодое поколение: 70% пробует курить в возрасте младше 18 лет, 94% — в возрасте младше 25.

Е-сигареты, не смотря на слава, все еще являются не до конца изученной научной областью, а следовательно все остаются «рисковой» категорией для здоровья человека.

Основные ограничения коснулись только продукции с никотином и устройств для парения, а именно:

Запрещена продажа флаконов е-жидкостей объемом больше 10 мл, без защиты «от детей»;

Запрещена продажа е-жидкости с уровнем никотина больше 20 мг/мл;

Объем клиромайзера не больше 2 мл;

Объем клиромайзера не больше 2 мл; Клиромайзер должен быть герметичным;

Запрещена любая реклама электронных сигарет, в том числе в Интернете, социальных сетях и рассылка по E-Mail;

Импорт/экспорт продукции разрешен только в случае, если предприятие зарегистрировано как в стране, куда перевозит, так и в стране, откуда транспортирует продукцию.

20 мая 2017 года заканчивается очередная степень поэтапного введения Директивы на рынок и заканчивается срок реализации не сертифицированных товаров. Таким образом, европейский вейп-рынок полностью «очищается от мелких игроков», а количество ассортимента – сокращается.

Реакция крупных европейских вейп-шопов на новые правила

Известно, что такие крупные табачные игроки как British American Tobacco, Philip Morris Int. около года назад заявили о запуске большой кампании по производству собственной линейки электронных сигарет. И хотя формат продукта практически схож между собой и напоминает обычную сигарету, возникает вопрос о лоббировании изменений в Директиве со стороны игроков, так как внешний вид, рекомендуемый к продаже ЕС выглядит как продукты именно указанных компаний.

Другая часть бизнеса, которая специализируется только на вейп-продукции (вейпшопы) имеют разное мнение касательно изменений:

Одни владельцы разделили бизнес на две части: продажу продукции с никотином и без никотина, что позволило стабилизировать прибыль и адаптироваться под новые условия;

Другие, которые длительное время экспортируют товары с других стран и занимаются, например, только продажей е-жидкостей, не имеют проблем, так как производители самостоятельно изменили «подачу» продукта так, чтобы он соответствовал правилам;

Часть мелких предпринимателей из-за финансового натиска были вынуждены закрыться или закроются в скором времени.

Что будет с украинским вейп-бизнесом

В связи с евроинтегреацией изменения могут коснуться и украинского законодательства. Так, например, в ВР Украины 22.04.2016 года был внесен Законопроект № 4507, который еще не принят. Согласно тексту проекта планируется ввести ограничения, которые полностью дублируют нормы Директивы TDP, в частности это: запрет на рекламу, продажу продукции несовершеннолетним, лицензирование товаров и запрет на продажу некоторых вкусов, например, клубники и корицы, которые, по мнению депутатов, могут привлечь к парению несовершеннолетних детей.

На данный момент в Украине работает около 100 вейпшопов и если проект Закон будет принят, вступит в законную силу, предприниматели и производители понесут убытки, а конечный покупатель потеряет доступ к широкому ассортименту и будет вынужден переплачивать за продукцию «нового формата».

Сегодня в Украине хорошо развита индустрия производства жидкостей для электронных сигарет. Конечно, никто не против, если продукт будет иметь сертификат качества, соответствовать европейским нормам и иметь гарантию безопасного парения, но, главное, чтобы такой шаг «не ударил по карману» парильщика, для которого вейпинг помог бросить курить, а многим предпринимателям занять свою нишу в бизнесе. Если платить, так не за «новый флакон 10 мл», а за новые более качественные компоненты.

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