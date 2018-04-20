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Завкафедрой международных отношений МосГУ предложил подбрасывать украинцам символику ИГИЛ и брать их в заложники
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20.04.2018 16:13
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Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии
Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в связи с
захватом в Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" предложил
РФ захватывать украинских моряков. Платошкин: Чтобы больше никому
никогда неповадно было совать свой нос в российский огород
Скриншот: Россия 24 / YouTube "По украинскому законодательству
любой человек, россиянин, посещающий Крым, считается преступником.
И мы должны на это реагировать крайне жестко. Каким образом? Ну,
если еще раз хотя один корабль будет захвачен, надо проверить
какой-нибудь украинский корабль, найти там подметные письма от Юлия
Цезаря к Марку Юнию Бруту, символику "Исламского государства" в
желто-блакитных тонах, ну и еще что-нибудь", – заявил
он.Платошкин пояснил, что затем захваченных украинцев можно будет
обменять на граждан РФ."Чтобы больше никому никогда неповадно было
совать свой нос в наш, российский, огород", – подчеркнул
завкафедрой.Он добавил, что всем украинским чиновникам, имеющим
отношение к захвату крымского рыболовецкого судна "Норд",
нужно запретить въезд на территорию России."И членам их семей.
Любая собственность этих граждан на территории России должна быть
конфискована и из этих денег должно быть выплачено пособие семьям
моряков", – подытожил Платошкин.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко
отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в
Службу безопасности Украины. Члены экипажа судна "Норд" также
были на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский
суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом
посещать Крым.12 апреля спикер министерства иностранных дел РФ
Мария Захарова заявила, что экипаж "Норда" находится на территории
Украины в качестве заложников.19 апреля двое членов экипажа
судна "Норд" обманным путем сумели улететь из Киева в
Беларусь и позже прибыли на полуостров.
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