Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в связи с захватом в Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" предложил РФ захватывать украинских моряков. Платошкин: Чтобы больше никому никогда неповадно было совать свой нос в российский огород Скриншот: Россия 24 / YouTube "По украинскому законодательству любой человек, россиянин, посещающий Крым, считается преступником. И мы должны на это реагировать крайне жестко. Каким образом? Ну, если еще раз хотя один корабль будет захвачен, надо проверить какой-нибудь украинский корабль, найти там подметные письма от Юлия Цезаря к Марку Юнию Бруту, символику "Исламского государства" в желто-блакитных тонах, ну и еще что-нибудь", – заявил он.Платошкин пояснил, что затем захваченных украинцев можно будет обменять на граждан РФ."Чтобы больше никому никогда неповадно было совать свой нос в наш, российский, огород", – подчеркнул завкафедрой.Он добавил, что всем украинским чиновникам, имеющим отношение к захвату крымского рыболовецкого судна "Норд", нужно запретить въезд на территорию России."И членам их семей. Любая собственность этих граждан на территории России должна быть конфискована и из этих денег должно быть выплачено пособие семьям моряков", – подытожил Платошкин.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. Члены экипажа судна "Норд" также были на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.12 апреля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что экипаж "Норда" находится на территории Украины в качестве заложников.19 апреля двое членов экипажа судна "Норд" обманным путем сумели улететь из Киева в Беларусь и позже прибыли на полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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