Большинство подписавших призыв — представители Польши

Немецкий депутат Европарламента, знаток фракции «зеленых» по Восточной Европе Ребекка Хармс (Rebecca Harms) инициировала призыв к правительствам европейских стран не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. Инициативу поддержали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять из девяти фракций Европарламента, в том числе крупнейшие фракции Европейской народной партии и социал-демократов, сообщила Хармс в пятницу, 20 апреля в Брюсселе, информирует svodka.net.

Большинство подписавших призыв — представители Польши

В числе подписавших документ — кроме Хармс, лишь три представителя Германии: Свен Гигольд (Sven Giegold), Мария Хойбух (Maria Heubuch) и Хельга Трюпель (Helga Trüpel), все они также являются членами фракции «зеленых». Также инициативу Хармс поддержали четыре британца, шесть французов, два нидерландца и шесть шведов. Большинство же из подписавших текст призыва — 21 депутат — представители Польши, в том числе прежний премьер-министр этой страны Ежи Бузек. Призыв поддержали два латвийских депутата, три литовских, двое — из Эстонии, а также три чеха, румынка и венгр.

Парламентарии призывают европейские правительства последовать примеру властей Великобритании и Исландии и отказаться от присутствия на матчах и других мероприятиях мирового первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах. Президент РФ Владимир Путин не может быть хорошим хозяином чемпионата мира, пока в Сирии и Украине продолжается война, а также пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается оказать влияние на выборы, указала Ребекка Хармс.

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