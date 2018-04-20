В Запорожье мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки Mazda, сбил трех женщин на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщины получили незначительные телесные повреждения.

Свидетелями аварии стали патрульные полицейские, которые сообщили об этом в дежурную часть и начали преследовать нарушителя.

Водителя автомобиля правоохранители заблокировали во дворах на улице Пархоменко, после чего остановили. Злоумышленник не имел при себе прав и документов на транспортное средство.

По данному факту возбуждено уголовное дуло по ст.124, ст.130, ч.2 ст.126, ст.122-2, ст.122-4 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 19 апреля, в Ивано-Франковске пьяный священник устроил дорожно-транспортное происшествие , пытаясь скрыться от правоохранителей.

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