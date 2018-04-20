|В Запорожье пьяный водитель авто сбил трех женщин на переходе и сбежал
|20.04.2018 16:17
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В Запорожье мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки Mazda, сбил трех женщин на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщины получили незначительные телесные повреждения.
Свидетелями аварии стали патрульные полицейские, которые сообщили об этом в дежурную часть и начали преследовать нарушителя.
Водителя автомобиля правоохранители заблокировали во дворах на улице Пархоменко, после чего остановили. Злоумышленник не имел при себе прав и документов на транспортное средство.
По данному факту возбуждено уголовное дуло по ст.124, ст.130, ч.2 ст.126, ст.122-2, ст.122-4 Кодекса об административных правонарушениях.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 19 апреля, в Ивано-Франковске пьяный священник устроил дорожно-транспортное происшествие, пытаясь скрыться от правоохранителей.
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