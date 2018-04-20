В районе химической атаки близко от города Дума в Сирии зафиксирован автомобиль с логотипом Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, автомобиль под эскортом военной полиции Российской Федерации находился неподалеку от места, в которое три дня назад приезжала группа безопасности США для разведки перед визитом группы международных инспекторов из Организации по запрещению химического оружия.

Журналистам не разрешили подойти к конвою. Идентификация людей из автомобиля или организации, к которой они принадлежали, не была четкой.

Как сообщал официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Российская Федерация и официальный Дамаск препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Думу, где недавно было применено химическое оружие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира