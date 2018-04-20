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На самом деле ядерной войны не будет. Но на всякий случай прочтите:
как выжить при ядерной атаке По теме: Последнее
время СМИ все чаще пишут об угрозе ядерной войны.
На самом деле её не будет,поскольку ядерное оружие — это инструмент
психологического сдерживания,и проигравшими в случае его
использования будут все. Но материал на всякий случай
прочтите, пишет
со ссылкой на . 1. Любой, кто находится
в радиусе 800 м от источника взрыва, погибает быстро
с вероятностью 90%, а в радиусе 3 200 м —
с вероятностью 50%. Радиация распространяется очень быстро:
если вы находитесь в радиусе 8 000 м, у вас
есть около 10−15 минут, чтобы найти убежище. Поэтому
бегите. Обратите внимание, в какую сторону дует ветер
и держитесь противоположного направления. Постарайтесь
не смотреть в область источника взрыва — рискуете
ослепнуть. Желательно не закрывать рот, потому что звуки,
сопровождающие ядерный удар, с большой вероятностью могут
разорвать барабанные перепонки. 2. Если вы находитесь
в пределах 8 000 м от места взрыва,
но понимаете, что убегать нет времени, ваше
спасение — убежище. Лучший вариант — попасть
внутрь подвала высотного здания или же комнаты без окон.
Если попасть в подвал не удается, забирайтесь выше 10-го
этажа в наиболее изолированное помещение. Но учтите, что
вариант с метро — самый приоритетный, ведь
он годится для долгосрочного укрытия. 3. Если
вы находитесь в десятках километров от очага ядерной
атаки, ваша главная забота —выпадение радиоактивных осадков,
которые могут продолжаться неделями. Даже если вы живете
в 100−150 км от места взрыва, обратите
внимание на новости о том, куда преимущественно
направляется этот поток. Вероятно, вам все равно придется искать
убежище под землей. 4.Наиболее вероятные цели для ядерной
атаки — это правительственные здания, военные базы, крупные
торговые точки, электростанции и порты. Если повезет,
и вы получите текстовое сообщение о надвигающемся
ударе, лучше только удалиться от подобных мест.
Постарайтесь избегать и основных
автомагистралей. В случае катастрофы шоссе, как правило,
застревают и заполняются людьми, которые отчаянно хотят
выбраться из города. 5. Учтите, что на вашей одежде
и на коже непременно останутся следы радиоактивных
осадков. Поэтому еще одна важная задача — избавиться
от одежды и отмыться, если это вероятно. Одежду
рекомендуется завернуть в пластиковый пакет и поместить
как можно дальше от людей и животных. Если вам
подвернулась возможность принять душ, не используйте никаких
мочалок и скрабов. Используйте как можно больше мыла
и шампуня. После душа далее советуем избегать контакта
с водой: радиация постепенно начнет просачиваться
в грунтовые воды. 6. Увы, не существует способа выяснить
заранее, как долго вам придется оставаться в убежище.
По оценкам специалистов, может пройти от нескольких дней
до нескольких недель, прежде чем уровень радиации опустится
достаточным образом. Слушайте радио, ждите информацию
в интернете: вам сообщат, в какой момент выход
на улицу станет возможным и не приведет
к гибели. 7. Во многих фильмах про постапокалипсис
мы видим героев, совершающих набеги на продуктовые
магазины. В реальности от этой практики вам лучше
воздержаться: продукты, как и вода, подвергнутся
воздействию радиации. Кстати, соблазн прикарманить
непродовольственные предметы чреват не меньше. 8.
Подготовьте свой дом. В доме должны храниться
запасы на случай любой катастрофы: аптечка, бутилированная
вода, фонари. Запаситесь продуктами, которые не являются
скоропортящимися: консервы, крупы, макароны и т. д.
Для очистки воды держите под рукой йодид калия. 9. Если
вы живете в городе, узнайте, где находятся
местные бомбоубежища. Подсчитайте, сколько времени вам
понадобится, чтобы добраться до этой точки. Информацию
о местах укрытия можно найти в интернете. Советуем
присмотреться и к зданиям близко, чтобы в случае
реальной угрозы не растеряться и тут же разработать
план действий.
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