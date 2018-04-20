На самом деле ядерной войны не будет. Но на всякий случай прочтите: как выжить при ядерной атаке По теме: Последнее время СМИ все чаще пишут об угрозе ядерной войны. На самом деле её не будет , поскольку ядерное оружие — это инструмент психологического сдерживания , и проигравшими в случае его использования будут все. Но материал на всякий случай прочтите, пишет со ссылкой на . 1. Любой, кто находится в радиусе 800 м от источника взрыва, погибает быстро с вероятностью 90%, а в радиусе 3 200 м — с вероятностью 50%. Радиация распространяется очень быстро: если вы находитесь в радиусе 8 000 м, у вас есть около 10−15 минут, чтобы найти убежище. Поэтому бегите. Обратите внимание, в какую сторону дует ветер и держитесь противоположного направления. Постарайтесь не смотреть в область источника взрыва — рискуете ослепнуть. Желательно не закрывать рот, потому что звуки, сопровождающие ядерный удар, с большой вероятностью могут разорвать барабанные перепонки. 2. Если вы находитесь в пределах 8 000 м от места взрыва, но понимаете, что убегать нет времени, ваше спасение — убежище. Лучший вариант — попасть внутрь подвала высотного здания или же комнаты без окон. Если попасть в подвал не удается, забирайтесь выше 10-го этажа в наиболее изолированное помещение. Но учтите, что вариант с метро — самый приоритетный, ведь он годится для долгосрочного укрытия. 3. Если вы находитесь в десятках километров от очага ядерной атаки, ваша главная забота —выпадение радиоактивных осадков, которые могут продолжаться неделями. Даже если вы живете в 100−150 км от места взрыва, обратите внимание на новости о том, куда преимущественно направляется этот поток. Вероятно, вам все равно придется искать убежище под землей. 4.Наиболее вероятные цели для ядерной атаки — это правительственные здания, военные базы, крупные торговые точки, электростанции и порты. Если повезет, и вы получите текстовое сообщение о надвигающемся ударе, лучше только удалиться от подобных мест. Постарайтесь избегать и основных автомагистралей. В случае катастрофы шоссе, как правило, застревают и заполняются людьми, которые отчаянно хотят выбраться из города. 5. Учтите, что на вашей одежде и на коже непременно останутся следы радиоактивных осадков. Поэтому еще одна важная задача — избавиться от одежды и отмыться, если это вероятно. Одежду рекомендуется завернуть в пластиковый пакет и поместить как можно дальше от людей и животных. Если вам подвернулась возможность принять душ, не используйте никаких мочалок и скрабов. Используйте как можно больше мыла и шампуня. После душа далее советуем избегать контакта с водой: радиация постепенно начнет просачиваться в грунтовые воды. 6. Увы, не существует способа выяснить заранее, как долго вам придется оставаться в убежище. По оценкам специалистов, может пройти от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем уровень радиации опустится достаточным образом. Слушайте радио, ждите информацию в интернете: вам сообщат, в какой момент выход на улицу станет возможным и не приведет к гибели. 7. Во многих фильмах про постапокалипсис мы видим героев, совершающих набеги на продуктовые магазины. В реальности от этой практики вам лучше воздержаться: продукты, как и вода, подвергнутся воздействию радиации. Кстати, соблазн прикарманить непродовольственные предметы чреват не меньше. 8. Подготовьте свой дом. В доме должны храниться запасы на случай любой катастрофы: аптечка, бутилированная вода, фонари. Запаситесь продуктами, которые не являются скоропортящимися: консервы, крупы, макароны и т. д. Для очистки воды держите под рукой йодид калия. 9. Если вы живете в городе, узнайте, где находятся местные бомбоубежища. Подсчитайте, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до этой точки. Информацию о местах укрытия можно найти в интернете. Советуем присмотреться и к зданиям близко, чтобы в случае реальной угрозы не растеряться и тут же разработать план действий.











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