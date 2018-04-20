|Украинка Белова стала главным тренером мужской сборной Польши по биатлону
|20.04.2018 16:20
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Nadia Bielova trenerka polskich biathlonistek!!! * wietna wiadomo * !!! Powodzenia trenerko— Tomasz Sikora (@ToSikora) 20 апреля 2018 г.
С 2002 по 2011 год Белова тренировала женскую сборную Польши.Белова была тренером женской сборной Украины на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где украинки завоевали бронзу в спринте и золото в эстафете. С 2014-го по 2016 год она тренировала мужскую сборную.В 2016 Белова переехала в Польщу и работала с молодежной сборной.Надя Бьелова тренер польских биатлонистов !!! Отличные новости !!! Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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