Бывшая украинская биатлонистка Надежда Белова была тренером женской сборной Украины на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где украинки завоевали бронзу в спринте и золото в эстафете. Белова возглавила сборную Польши Фото: biathlon.com.ua "Надя Белова тренер польских биатлонистов! Отличные новости! Удачи, тренер", – написал прежний спортсмен. Nadia Bielova trenerka polskich biathlonistek!!! * wietna wiadomo * !!! Powodzenia trenerko — Tomasz Sikora (@ToSikora) 20 апреля 2018 г. С 2002 по 2011 год Белова тренировала женскую сборную Польши.Белова была тренером женской сборной Украины на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где украинки завоевали бронзу в спринте и золото в эстафете. С 2014-го по 2016 год она тренировала мужскую сборную.В 2016 Белова переехала в Польщу и работала с молодежной сборной.Надя Бьелова тренер польских биатлонистов !!! Отличные новости !!! Сводка.нет - Новости Украины и Мира







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