Ученые Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что митохондриальные антиоксиданты способствуют омоложению кровеносных сосудов на 15-20 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 20 пожилых людей в возрасте 60-79 лет, половина которых принимала плацебо, а другие — дозу MitoQ, равную 20 миллиграммам в день. Последний представляет собой антиоксидантный препарат, действие которого нацелено на митохондрии. Это вещество представляет собой модифицированный кофермент Q или убихинон, который в природной форме синтезируется самой клеткой и принимает участие в дыхательной цепи переноса электронов, а также обладает антиоксидантными свойствами, то есть препятствует образованию потенциально опасных активных форм кислорода, информирует svodka.net.

Через шесть недель после начала приема препарата участники прошли обследование кровеносной системы. Ученые определили состояние эндотелия — слоя клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий. Оказалось, что прием MitoQ способствовал улучшению функционирования сосудов на 42 процента, что эквивалентно их омоложению на 15-20 лет. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 13 процентов.

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