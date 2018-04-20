США закручивают России экономические гайки. Американское Министерство финансов применило санкции против семи российских олигархов, 12 принадлежащих олигархам компаний, 17 высокопоставленных чиновников, одной оборонной госкомпании и одного банка. Лица, оказавшиеся под санкциями – они, как верят в США, имели выгоду или внесли вклад в деятельность России за рубежом, в том числе в ее участие во внешних конфликтах – потеряют доступ к своим активам в США с июня. Также они будут лишены возможности ездить в Штаты и вести бизнес с американскими гражданами. Однако российская экономика в целом не испытает большого давления – по крайней мере, прямо сейчас. Кроме того, Кремль может попытаться отомстить США и обострить войну на Донбассе.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает .

У Москвы было время приспособиться к экономическим ограничениям за четыре года с тех пор, как Евросоюз и США впервые ввели санкции. Хотя последнее сообщение о санкциях привело к падению курса рубля до самого низкого с декабря 2016 года уровня и снижению индекса торговой системы в России на 13%, оба показателя восстановились в течение нескольких дней.

Российская экономика стабилизируется после многих лет рецессии, а Фонд национального благосостояния страны на 1 апреля составлял 65,9 млрд долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов даже сказал, что этот год Кремль может закончить с бюджетным профицитом, в зависимости от доходов по энергетике. Основную тяжесть новых экономических ограничений придется нести тем, кто оказался в санкционном списке, но это не означает, что Кремль не ответит.

Под давлением

В наиболее неблагоприятном положении оказалась алюминиевая компания «Русал», хозяин которой олигарх Олег Дерипаскакогда-то был самым богатым человеком России, а сейчас стал главной мишенью расширенных санкций. Акции «Русала», который в прошлом году произвел 5,7% мирового алюминия, упали более чем на 50% с момента оглашения санкций, а акции главного холдинга EN+ Дерипаски – более чем на 25%. Учитывая, что на долю Штатов приходится значительная часть бизнеса «Русала» (1,4 млрд долларов в 2017 году), новые санкции, вероятно, ударят по компании сильнее, чем по другим фигурантам санкционного списка. Чтобы компенсировать потерянный доход, «Русал» будет разрабатывать планы по перенаправлению большей части своего продукта клиентам в Азии и на Ближнем Востоке. Однако маржа при экспорте на эти рынки, вероятно, будет ниже, чем если бы продукция экспортировалась в США.

Еще больше усугубляет проблемы «Русала» тот факт, что, согласно закону, иностранные компании могут тоже оказаться под санкциями за содействие крупным сделкам российских компаний из санкционного списка. Транснациональная горно-металлургическая компания Rio Tinto уже объявила акционерам, что она «пересматривает» свои отношения с «Русалом», а трейдер Glencore начал сокращать связи с компанией Дерипаски. Другие компании по всему миру могут также поостеречься вести бизнес с «Русалом» из-за последнего санкционного решения.

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В свете этих событий российское правительство предложило помочь «Русалу», в котором работает более 70 тысяч человек. Силуанов объявил, что Кремль может предоставить компании краткосрочную ликвидность, но государство не планирует покупать долю в «Русале» или создавать госфонд для покупки его алюминия. Тем не менее помощь правительства, вероятно, сделает Дерипаску – до сих пор одного из наиболее независимых российских олигархов, имеющего связи с Западом – подконтрольным Владимиру Путину и его администрации.

Но последствия ограничений против «Русала» будут ощущаться за пределами России. Глобальные цены на алюминий выросли на 14% после решения США о санкциях – самый большой недельный рост цен на товар за 30 лет – и они все еще растут. И поскольку американским клиентам придется прекратить покупать у «Русала» после вступления в силу санкций, все больше из них обратятся за алюминием в Китай. Страна, крупнейший в мире производитель металла, является наиболее логичной заменой для «Русала» на международном рынке, несмотря на более высокие пошлины, которые власть США недавно наложила на импорт алюминия. Поскольку другие страны сталкиваются с риском вторичных санкций со стороны Штатов, они тоже будут искать других поставщиков алюминия, в результате чего глобальные алюминиевые торговые потоки изменят направление.

Москва ударит в ответ Тем временем Россия будет взвешивать свои возможности для ответа на новые санкции США. Так, в Госдуму внесли законопроект о запрете импорта товаров американского производства, в том числе сельскохозяйственной продукции, программного обеспечения, медикаментов, алкоголя и табака (что, по мнению многих, ударит в первую очередь по населению самой РФ, — «Апостроф»). Также предложили законодательно запретить участие США в российских приватизационных сделках и прекратить продажу титана американскому производителю самолетов BoeingCo. И контрсанкции могут быть только началом. В этом месяце напряженность между Москвой и Вашингтоном накалилась в связи с войной в Сирии. В то же время обострился конфликт на Востоке Украины. Так как США усиливают санкции против России, Москва может пойти на ассиметричный ответ в этих конфликтах, создав политические последствия и последствия для безопасности, чего Вашингтон, вероятно, вовсе не имел в виду, углубляя экономическую изоляцию России от Запада.

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