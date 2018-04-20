Об этом во время рабочей поездки во Львов заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина«.

«Я не исключаю, что полеты могут начаться раньше, потому что во время обсуждения с президентом Ryanair он сказал мне, что это ограничено поставками новых самолетов, так как Ryanair – это крупнейшая компания-лоукостер в мире по количеству рейсов», – заявил глава государства.

По его словам, приход авиакомпании во Львов позволит увеличить количество туристов в городе из стран ЕС.

«Для Киева это (приход Ryanair – ред.) не является очень принципиальным. В Киеве работают много других лоукостов. Ключевая борьба была за то, чтобы привести Ryanair во Львов. Именно Львову сегодня это добавит значительного оживления ситуации, повысит пассажиропоток, увеличит количество туристов из Европы во Львове. Львов в действительности становится «туристической Меккой», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он также заявил, что если билеты покупать загодя, то цена на них может составить менее 20 евро.

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