С IX по XVII век Украинская православная церковь подчинялась Константинопольскому патриархату, затем перешла под руководство Москвы, а в XX веке раскололась на три отдельные структуры: УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и автокефальную православную церковь (УАПЦ). Им не удается объединиться с момента провозглашения независимости Украины, а Вселенский патриархат считает более "легитимным" ответвление УАПЦ в США и Канаде, чем Киевский патриархат. "ГОРДОН" рассказывает, как сформировались православные церкви и почему между ними остаются конфликты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Патриарх Филарет с 1966-го по 1990 год возглавлял Украинский экзархат РПЦ, затем инициировал создание Киевского патриархата и пытался объединить его с Украинской автокефальной православной церковью Фото: Київський Патріархат - УПЦ КП / Facebook Денис КОНДАК 17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на Действующий предстоятель УАПЦ митрополит Макарий. Фото: church.net.ua В 1920-е годы УАПЦ принадлежало около 20% всех православных приходов в Украине (приходом называют церковный район, имеющий собственный храм), однако затем советская власть начала репрессии. Священников УАПЦ массово арестовывали, отправляли в ссылки или расстреливали. В 1930 году очередной Собор принял постановление о самоликвидации УАПЦ, хотя отдельные ее части продолжили существовать за пределами Украины, под опекой митрополита Польской автокефальной церкви.Во время немецкой оккупации в 1940-х годах архиерей УАПЦ был назначен "временным администратором Польской автокефальной церкви на освобожденных землях Украины". Благодаря этому УАПЦ ненадолго возобновила деятельность на территории Украины. После наступления советских войск руководство УАПЦ эмигрировало на Запад, а все ее приходы вошли в юрисдикцию Украинского экзархата Русской православной церкви.Несмотря на то, что Константинополь так и не признал УАПЦ, ответвления этой церкви за рубежом стали каноническими в 1990-х годах. Тогда УАПЦ в диаспоре, куда вошли приходы в Америке, Западной Европе и Австралии, стала полноправным членом Вселенского патриархата. Эта церковь находится в юрисдикции Константинополя, а не Киева.На территорию Украины УАПЦ вернулась в 1990 году, когда коммунистический режим пришел в упадок. По состоянию на 1 января 2018 года эта церковь насчитывала 1167 приходов по всей стране.После окончания Второй мировой войны все украинские православные церкви вернулись под управление Украинского экзархата РПЦ. Он был расформирован в 1990 году. Вместо него Архиерейский собор РПЦ учредил Украинскую православную церковь, которая впоследствии получила неофициальное название УПЦ МП.Согласно этому же постановлению УПЦ МП обрела "независимость и самостоятельность в управлении", а украинскому епископату дали право избирать предстоятеля, которого затем должен благославить патриарх Московский и всея Руси. Чтобы постановление вступило в силу, его должен был утвердить Поместный собор РПЦ, который сделал это только в 2009 году.В этом статусе УПЦ МП существует до Действующий предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (в центре). Фото: news.church.ua Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) возникла позже всего – в 1992 году.Тогда предстоятелем УПЦ МП был митрополит Филарет. В 1991 году, после провозглашения независимости Украины, по его инициативе собрался Поместный собор УПЦ, который обратился к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой "подарить УПЦ полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию". Филарет подчеркивал, что самостоятельность УПЦ в независимом Украинском государстве "канонически оправдана и исторически неизбежна".Обращение УПЦ Архиерейский собор РПЦ рассмотрел в апреле 1992 года. Московский патриарх отказался предоставить автокефалию "на данном историческим этапе", а митрополита Филарета призвал покинуть пост главы УПЦ. Тот ответил согласием, но, вернувшись в Киев, отказался от своего обещания. Он отметил, что дал его под сильным давлением и шквалом критики.После этого ряд епископов УПЦ высказали недоверие Филарету. В мае 1992-го Синод РПЦ отстранил Филарета и назначил митрополита Никодима временно управляющим УПЦ. Филарет решение Москвы не признал и провел конференцию в Киеве, которая обратилась ко вселенскому патриарху с просьбой предоставить УПЦ автокефалию. Параллельно в Харькове прошел Собор епископов УПЦ, где главой УПЦ избрали митрополита Владимира (занимал этот пост вплоть до смерти в 2014 году).Филарет не участвовал в этом соборе и не признал его легитимность, поскольку тот состоялся без его согласия как предстоятеля УПЦ. В июне 1992 года он организовал в Киеве Всеукраинский православный собор, на котором часть УПЦ (лояльная Филарету) объединилась с УАПЦ в единую структуру – Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Ее главой избрали митрополита Мстислава, который на тот момент руководил УАПЦ в диаспоре и проживал за пределами Украины.После этого объединения УАПЦ юридически прекратила свое существование, однако часть духовенства УАПЦ негативно отнеслась к созданию новой структуры, поскольку в Соборе не участвовал сам Мстислав, избранный патриархом. Он посетил Украину в июле 1992-го и тоже не поддержал создание УПЦ КП. Возник конфликт между новой структурой и ее предстоятелем. Священнослужителей, пытавшихся восстановить деятельность УАПЦ, лишал сана Синод УПЦ КП.В 1993 году патриарх Мстислав скончался в Канаде. После этого УАПЦ избрала себе своего предстоятеля, а УПЦ КП – своего. Церкви несколько раз пытались договориться об объединении, но безуспешно. Последняя подобная попытка провалилась в 2015 году.Обе церкви по-прежнему не признаны каноническим вселенским патриархом Константинопольским. В 2008 году патриарх Константинопольский Варфоломей совершил визит в Украину и предложил УПЦ КП и УАПЦ войти в состав Вселенского патриархата на правах автономной митрополии – по аналогии с УАПЦ в диаспоре. Однако патриарх Филарет, который на тот момент уже стал предстоятелем УПЦ КП, ответил отказом. Действующий предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет. Фото: cerkva.info "Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то были бы рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И следовательно это предложение Константинополя мы отвергли", – пояснял он.По состоянию на 1 января 2018 года УПЦ КП насчитывает 5167 приходов. По данным Киевского патриархата, к этой церкви принадлежат более 10 млн человек между взрослого населения Украины.По данным соцопроса, проведенного в ноябре 2016 года компанией Ukrainian Sociology Service, 39,4% граждан назвали себя прихожанами УПЦ МП, 25,3% – прихожанами УПЦ КП, а 4,6% отнесли себя к УАПЦ. В том же месяце был проведен соцопрос Центра Разумкова, согласно которому 39,5% православных в Украине идентифицируют себя с УПЦ КП, 25,4% считают себя "просто православными", а 23,3% – прихожанами УПЦ МП. 4,8% опрошенных православных отнесли себя к УАПЦ.После неудачных попыток объединения все три церкви продолжают работать самостоятельно. При этом православных церквей в Украине даже больше: существуют также менее популярные Русская православная старообрядческая церковь, Русская истинно-православная церковь и другие. Суммарное количество их приходов – около 200.В ближайшее время будет опубликовано продолжение публикации, в котором "ГОРДОН" расскажет о предложенной президентом схеме объединения церкви и мировых прецедентах, на которые может ориентироваться Украина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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