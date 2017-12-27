Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий
Сердюк не сообщил, где встречался с подзащитным. Адвокат заявил,
что Януковичу грозит опасность Фото: EPA Сердюк сказал, что не
будет говорить, где виделся с Януковичем "по сооображениям
безопасности"."Существует опасность и вопросы опасности не сняты,
так как он остается наиболее нежелаемым свидетелем для нынешней
власти. Он остается свидетелем тех преступных событий и
антиконституционного захвата власти. Поэтому сейчас опасность
существует. Не могу назвать место, где конкретно мы встречались, но
позиция его направлена на полное и объективное освещение событий,
которые происходили на Майдане и в Крыму. Он настаивает на
обеспечении своего личного участия... Опасность ему грозит на
территории РФ, поскольку нынешняя власть и Генпрокуратура не
сделали ничего для расследования дела о покушении на жизнь
Януковича и дела о госперевороте", – сказал Сердюк.
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