Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк не сообщил, где встречался с подзащитным. Адвокат заявил, что Януковичу грозит опасность Фото: EPA Сердюк сказал, что не будет говорить, где виделся с Януковичем "по сооображениям безопасности"."Существует опасность и вопросы опасности не сняты, так как он остается наиболее нежелаемым свидетелем для нынешней власти. Он остается свидетелем тех преступных событий и антиконституционного захвата власти. Поэтому сейчас опасность существует. Не могу назвать место, где конкретно мы встречались, но позиция его направлена на полное и объективное освещение событий, которые происходили на Майдане и в Крыму. Он настаивает на обеспечении своего личного участия... Опасность ему грозит на территории РФ, поскольку нынешняя власть и Генпрокуратура не сделали ничего для расследования дела о покушении на жизнь Януковича и дела о госперевороте", – сказал Сердюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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