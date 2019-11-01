У США щосили готуються до святкування Хелловіну. Багато селебріті з усією відповідальністю підійшли до вибору маскарадних костюмів.



У їх числі опинилася і 22-річна Белла Торн. Американська актриса і співачка вибрала оригінальний образ. Знаменитість одяглася в костюм герлскаута, який продає печиво в США. Однак Белла зробила скромний наряд дівчинки-підлітка по-справжньому відвертим.



На Беллі були яскраво-зелений берет і міні-спідниця в тон, яка злегка прикривала стегна актриси. Ключовою деталлю образу став білосніжний мереживний бюстгальтер, який підкреслив пишні груди селебріті.



«Доставка печива», - з гумором написала Белла в Instagram.







