Весь тот цирк с гибридными «отпускниками», «зелеными человечками» и «вежливыми людьми» уже действует лишь на население РФ, которое привыкло верить и не такому бреду.

18 апреля текущего года Пресс-секретарь Хизер Науэрт Государственного Департамента США, сделала заявление для прессы по поводу обстрела дежурной смены донецкой фильтровальной станции. Как известно, этот объект находится на северо-востоке Донецка, по соседству с известной на весь мир «Промзоной» Авдеевки. Этот объект выполняет водоподготовку питьевой воды, которая затем поступает в соответствующие водопроводы близлежащих населенных пунктов, в том числе и Донецка. Поскольку сооружения станции находятся на линии разграничения между ВСУ и оккупационными войсками РФ, то время от времени они подвергаются обстрелу. В этот раз был обстрелян автобус, который вез дежурную смену на фильтровальную станцию, информирует svodka.net.

В принципе, оккупационные силы РФ творили и куда более жесткие преступления, которые сходили им с рук. Сбитый малазийский авиалайнер, до сих пор не стал причиной привлечения к ответственности уже хорошо известных должностных лиц РФ, виновных в этом теракте. Но похоже на то, что в российские гибриды наигрались уже все игроки и уже просто никто не станет вникать в детали конкретного преступления. Теперь уже реакция идет не на конкретное проявление проблемы, а на ее суть. Это мы видели в Сирии, когда за химические атаки, в зоне оккупации российско-иранскими войскам. Теперь применяется известное положение женевской конвенции о том, что за все, что происходит на территории оккупанта – отвечает оккупант. Мало того, все преступления, которые совершаются в результате агрессии, возлагаются на агрессора. Короче говоря, мы уже наблюдаем дегибридизацию террористической деятельности РФ и основные игроки международной политики, стали называть вещи своими именами. Так, в приведенном выше заявлении для прессы, имеется следующий текст, подводящий итоговую оценку инцидента: «Департамент пользуется этой возможностью, чтобы повторить свой призыв к России вывести свои войска из Восточной Украины и полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Поскольку Россия подстрекала этот конфликт и продолжает вооружать, тренировать, вести и боевые действия вместе с ее представителями (наемниками – Ред.) в Донбассе, Россия несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины».

Между прочим, это не только прямая констатация агрессивной роли РФ за ведение боевых действий в Украине, но и очень прозрачный намек на ответственность Москвы за последствия ее агрессивных действий. Пока это звучит обтекаемо и дипломатично, но очень скоро речь пойдет о компенсации материального ущерба, нанесенного вооруженными силами РФ и тех военизированных формирований, которые находятся на полном довольствии РФ.

Наверное, это может показаться фантастикой, но еще совсем недавно никто не верил, что Газпром проиграет Украине многомиллиардные иски и теперь уже является ее должником де-юре. Весь тот цирк с гибридными «отпускниками», «зелеными человечками» и «вежливыми людьми» уже действует лишь на население РФ, которое привыкло верить и не такому бреду. Но этому населению следует помнить, что неизбежные репарации и контрибуции, лягут бременем не на Путина и его холуев, а лично на них, на их детей и внуков. Мировое общество уже пришло к этому выводу и что-то изменить Кремль уже не сможет, разве что – самоликвидироваться. В общем, так сложилось, что окончание АТО совпало и с окончанием «гибрида», что выводит ситуацию на более понятный и прямой путь, еже не такой длинный, каким он был в 2014 году.

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