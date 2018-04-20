Звездное семейство Пугачевой и Галкина выставило свой особняк на продажу, такие слухи хотят между жителей села Грязь, где стоит дворец Примадонны. Соседи расстроены, ведь они обожают популярных исполнителей, за то, что те тихие и одаривают всех подарками, сообщает со ссылкой на .

"Они же не смогут продать этот чертог за те деньги, которые они сюда вложили. Да и за коммунальные услуги тут нужно платить чуть ли не миллион рублей в месяц. Кто же сможет купить себе такое жилье?" – задаются вопросами сельские жители.

Особняк Пугачевой и Галкина

«Моя родственница работала у них. Там этажей семь, еще и подвал, есть бассейн большой внизу. Так вот, ей тяжеловато было, конечно, постоянно нужно было бегать с этажа на этаж. Пугачева, кстати, как хозяйка относилась к ней строже, чем Максим. Вечно пройдет, заметит, что она что-то делает, и говорит: «Это надо сделать так, а это так», могла и отчитать. А Максим – напротив, очень добрый! По зарплате никогда не обижал. Родственница два года у них проработала, а потом ушла. Я знаю, что сейчас Алла Борисовна привезла сюда нянь и повариху из Москвы», - поделилась жительница села Галина с журналистами российских СМИ.

Не только продажей особняка обеспокоены местные жители, но и за здоровье Примадонны соседи сильно переживают. «У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой!» - сетует соседка Наталья.

Особняк звезд давно стал местной достопримечательностью. Местные жители часто прогуливаются возле дома Пугачевой и Галкина и даже уже научились различать, когда хозяева дома, а когда отсутствуют.

«Если вечером на территории замка везде загорается свет, значит, они дома. А если свет горит только наполовину, то их нет, уехали. По правой стороне дома в основном живет прислуга. Галкина можно увидеть на площадке с детками без всякой охраны. Он очень простой. Однажды я заметила, как он подтягивался на турнике. Да вообще для каждого соседа он уже как будто бы свой, чуть ли не как брат!», - рассказывают соседи звездной пары.















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