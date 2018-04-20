Украинская певица Анна Седокова закрутила роман с фотографом Даниилом Величко. Седокова: Любовь - это игра, в которой оба участника могут победить Фото: annasedokova / Instagram "Знаете, если бы меня еще полгода назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала: "Нет!". Только что я была номинирована на премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшее женское видео года" за клип "Не твоя вина". Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети, у меня самая потрясающая работа на Земле!УУ меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!" – таким тестом сопроводила она фото бойфренда. Знаете, если бы меня ещё пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала - нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv !!! Лучшее женское видео Года !!!!!!! Моя #НеТвояВина !!! * Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле !!! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе !!! Он !!! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это !!! Мы - сила * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 18 Апр 2018 в 2:25 PDT Также Седокова поделилась совместным снимком с Величко."Любовь – это игра, в которой оба участника могут победить", – написала певица. Love is a game that two can play and both win. Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Апр 2018 в 6:09 PDT Клип на песню "Не твоя вина" можно посмотреть ЗДЕСЬ.У Седоковой трое детей: сын Гектор и две дочери: Моника и Алина.Седокова родила Гектора в апреле 2017 года. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась в 2004 году, а Моника (от брака с бизнесменом Максимом Чернявским) – в 2011-м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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