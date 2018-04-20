|Седокова показала своего нового возлюбленного
|20.04.2018 16:36
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Знаете, если бы меня ещё пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала - нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv !!! Лучшее женское видео Года !!!!!!! Моя #НеТвояВина !!! * Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле !!! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе !!! Он !!! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это !!! Мы - сила *Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 18 Апр 2018 в 2:25 PDT
Также Седокова поделилась совместным снимком с Величко."Любовь – это игра, в которой оба участника могут победить", – написала певица.
Love is a game that two can play and both win.Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Апр 2018 в 6:09 PDT
Клип на песню "Не твоя вина" можно посмотреть ЗДЕСЬ.У Седоковой трое детей: сын Гектор и две дочери: Моника и Алина.Седокова родила Гектора в апреле 2017 года. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась в 2004 году, а Моника (от брака с бизнесменом Максимом Чернявским) – в 2011-м.
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