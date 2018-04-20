Сегодня, 20 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,340.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,343.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 354430.78 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 139.52 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 128.26 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1370.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1232.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото дешевеет на фоне некоторого ослабления геополитических рисков.

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