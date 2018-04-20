Сайт Calm, который посвящен медитации, обнародовал "новую" сказку братьев Гримм под названием "Принцесса и Лиса". Создатели сайта уверяют, что это первая сказка, написанная искусственным интеллектом. Об этом сообщает BBC .

Произведение было написано в результате сотрудничества с сообществом писателей, художников и разработчиков Botnik Studios. В Calm отметили, что данный метод можно назвать "литературным клонированием".

Для генерации слов и фраз, которые встречаются в оригинальных сказках братьев Гримм, работники Botnik Studios применили программу искусственного интеллекта. Исполнительный директор Botnik Studios Джейми Бру рассказал, что писатели-гуманитарии собрали вместе предложения, чтобы сформировать "грубую форму истории".

Клиенты Calm могут прочитать полную версию сказки, на сайте же доступен краткий отрывок произведения. Однако в нем рассказывается о лошади, а не о лисе.

"Давным-давно жила-была золотая лошадь с золотым седлом и красивым фиолетовым цветком в волосах. Лошадь принесла цветок в деревню, где принцесса пустилась в пляс от мысли о том, как красиво и хорошо выглядит лошадь. "Она великолепна! - сказала принцесса своему отцу, королю хлеба и сыра. - Ты дашь ей что-нибудь поесть и попить, если я наконец-то выйду замуж за принца?" Понимаете, король давно уговаривал свою дочь выйти замуж за единственного подходящего принца в королевстве. Проблема в том, что она не любила его и продолжала отказывать на его предложения. Обрадовавшись, король сказал: "Пойдем со мной в подвал замка, где у меня есть кусочек пирога и сок для этого странного существа - твоей лошади".

Отмечается, что техника, с помощью которой написали сказку, довольно распространена, хотя "Принцесса и Лиса" может быть первым подобным произведением, созданной искусственным интеллектом.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, основатель, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится" .

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