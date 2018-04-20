|Американец сорвал лотерейный куш размером в 1 млн долл. второй раз за год
|20.04.2018 16:40
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Житель американского штата Массачусетс второй раз за год выиграл в лотерею 1 млн долл, передает со ссылкой на UPI.
Отмечается, что свой первый миллион в лотерею американец выиграл 10 января. Второй - спустя только несколько месяцев, в средине апреля текущего года.
По существующим правилам, магазин, где был приобретен лотерейный билет, получит комиссию в размере 1% от суммы выигрыша, что равно 10 тыс. долл.
Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.
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