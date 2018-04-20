«Установил несколько дней назад из солидарности и чувства некоего протеста»

Эх дорогие немногочисленные думающие люди из соседней страны, как вы еще наивны… Вы еще верите тому, что они вам подсовывают, нажимая на кнопки солидарности в ваших чистых душах.

Мы не умнее вас, конечно. Но после того как они надавили на кнопку страха и украли Крым перепугав его «Правым сектором», после того как расстреляли с улыбками Илловайский коридор, мы точно знаем, что дна у этой подлости нет.

Пару дней назад я лишь высказал предположение, что вся эта история с Телеграммом — это дымовая завеса над чем-то более важным. А усиленное раздувание смешков над криворуким роскомпозором, слишком уж усиленное.

Сегодня, после того как начали блокировать адреса третьего из крупнейших облачных провайдеров — Майкрософта и после того как я пообщался с владельцем одного SaaS сервиса из рф, все стало кристально ясно.

Смотрели «Восток-запад»? Вот это то же самое. Возвращение крупных айти-проектов на родину.

Закону о хранении персональных данных только на серверах в рф, уже несколько лет. Но многие проекты совсем не спешили уходить с уютного и надежного облачного хостинга от Амазон, Гугл и Майкрософт. Сейчас им всем показали что против лома нет приема. Все засобирались домой. На недавно поставленные облачные дата-центры. Вся информация, будь то персональная, коммерческая, политическая и т.д. теперь будет абсолютна доступна тому, кто и режиссирует этот спектакль.

Опять таки в случае отключения от глобального интернета, все российские сервисы не утратят работоспособности. Собственно копии всех основных привычных интернет-услуг у рф уже есть.

Копии даже лучше оригиналов. Тот же Яндекс который предоставляет безлимитный ящик, безлимитный яндекс-диск для фото-видео из приложения, свой домен для почтовых адресов и все это БЕСПЛАТНО! Кому-то очень нужна эта информация.

Пока все уверены, что дебилы из РКН никак не могут прихлопнуть Телеграмм, и заливисто над ним смеются, неглупые ребята делают то, что запланировали.

Бонусом идет мега-реклама Телеграмму, подключение опозиционно настроенных граждан в абсолютно ручной мессенджер.

Почему я так думаю?

Конечно ни у кого нет никаких прямых доказательств сотрудничества Дурова с властями.

Но есть масса косвенных фактов это подтверждающих:

— Тщательное отстраивание Телеграмма от русскоязычной аудитории. Вы можете себе представить что мессенджер который разрабатывается русскоязычными программистами, имеет разные языки но не имеет русского?

— Навязываемое представление о «самом безопасном и анонимном». Схема шифрования та же что и в других мессенджерах. Не лучше и не хуже. А авторизация также по номеру телефона, который в рф продается по паспорту. О какой анонимности тут можно говорить?

— Блокировка опозиционных каналов во время событий в Иране.

Ну а самым главным, пожалуй, был очень откровенный блог Антона Розенберга, бывшего технического директора, в котором он спалил всю их внутреннюю кухню. Что на самом деле все разработчики Телеграмма так и находятся в СПБ, буквально на одном этаже с ВК и много еще чего. И я ему верю. Потому что обычно все тщательно законспирированные темы палятся из-за какой нибудь глупости. Как в этом случае, из-за домогательств старшего Дурова к жене Розенберга. Блог заблокировали, братья Дуровы иск к Розенбергу на 100 млн. подали и дальше тишина. А было бы интересно очень узнать, чем вся история завершилась. Но не узнаем.

Вообще духовный облик это же тоже важный фактор для принятия решения: верить-не верить.

Ну мне очень сложно представить в Дурове идейного борца с режимом, спокойно уехавшим и показавшим средний палец грозным ребятам из ФСБ, когда на другой стороне весов веры человек который:

— Слизал один в один Фейсбук и назвал это ВК,

— Развлекался разбрасыванием пятитысячных купюр в толпу из своего офиса,

— Потеряв проект («Под давлением ФСБ», по его словам) он не чувствует себя стесненным в деньгах и несет страшные расходы на немонетизируемый Телеграмм, попутно перевозя сотрудниц в частных самолетах. Такой себе олигарх. Правда официально в декларации указана лишь сумма в 919 млн рублей за продажу дата-центра. А на 18 млн долларов минус 13% НДФЛ, не очень то разгуляешься, финансируя такой сложный проект.

— Наехал на полицейского, остановившего его за явное нарушение, ударил бампером, положив на капот, затем уехал и бегом скрылся в офисе ВК. Врал что это был не он. Несмотря на опознание его полицейским дело замяли.

Верить или не верить — это, конечно, личное дело каждого, но из солидарности к такому персонажу, я бы «это» в свой телефон не ставил.

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