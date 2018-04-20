Это произошло после того, как вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание Верховной Рады 20 апреля.

Отмечается, что народные избранники будут отдыхать три недели. Когда закрывалось утреннее пленарное заседание, в зале парламента оставалось максимум 20 депутатов.

Вице-спикер заявила, что депутаты во время каникул будут работать на своих выборных округах и в комитетах парламента.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира