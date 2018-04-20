|Верховная Рада ушла на очередные каникулы
|20.04.2018 16:44
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Это произошло после того, как вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание Верховной Рады 20 апреля.
Отмечается, что народные избранники будут отдыхать три недели. Когда закрывалось утреннее пленарное заседание, в зале парламента оставалось максимум 20 депутатов.
Вице-спикер заявила, что депутаты во время каникул будут работать на своих выборных округах и в комитетах парламента.
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