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Добра матуся: Анджеліна Джолі накупила подарунків дітям
01.11.2019 01:21
44-річна Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці на шопінг в Іспанії. Актриса купила подарунки дітям, а заодно продемонструвала образ на кожен день.

Зірка фільму «Чаклунка» для повсякденних виходів обирає комфортні елегантні наряди. У колірній гамі вона обирає безпрограшні варіанти: білий, чорний або, як на цей раз, бежевий. Анджеліна склала образ з трикотажного кардигану пісочного кольору з глибоким декольте і спідниці-максі з того ж матеріалу.

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Судячи з гігантського бегемота в руках актриси, вона вирішила побалувати дітей, які приїхали разом з нею в Іспанію. Днями папараці «зловили» всю сім'ю на традиційному спільному шопінгу.

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