Украинский писатель Юрий Винничук резко высказался о новом проекте лидера Студии «95 Квартал» Владимира Зеленского «Он и Она», в котором вместе с комиком снимется украинская поп-дива Настя Каменских.

На личной странице в Facebook Винничук прокомментировал решение Госкино покрыть половину затрат на производство комедийного фильма (далее приводятся цитаты писателя в оригинале).

Фото: vikna.if.ua

«А шо — фільмєц-та будєт на тєлячьєй мовє, как давєчя заявіл расійскій дєпутат і шоумен Пйотр Талстой? Ілі всьо же на общєпанятнам? Бо мені не понятно, чому цього підсвинка держава повинна акредитувати?» — подчеркнул Винничук.

Подписчики писателя, вспоминая недавний скандал «Квартала» с запретом сериала «Сваты», назвали новый проект Владимира Зеленского «местью за «Сватов».

«И когда же украинцы наедятся тем киношным фастфудом, чтоб затошнило. Почему-то не снимаются фильмы по произведениям В. Шевчука, а какая там глубокая не затертая философия…», — отметили в одном из комментариев.

Насколько стало известно ранее, лента под названием «Он и она» выйдет в прокат на украинском языке. Супруга Насти Каменских сыграет сам Владимир Зеленский.

По сюжету, супружеская пара решила развестись и судья дает три месяца на примирение. Однако экс-влюбленные решают иначе провести это время и принимаются делать все то, чего не могли во время брака.

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