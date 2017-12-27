|«Мені не понятно, чому цього підсвинка держава повинна акредитувати?» — новый проект Зеленского разнесли в пух и прах
|27.12.2017 14:47
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Украинский писатель Юрий Винничук резко высказался о новом проекте лидера Студии «95 Квартал» Владимира Зеленского «Он и Она», в котором вместе с комиком снимется украинская поп-дива Настя Каменских.
На личной странице в Facebook Винничук прокомментировал решение Госкино покрыть половину затрат на производство комедийного фильма (далее приводятся цитаты писателя в оригинале).Юрий Винничук
Фото: vikna.if.ua
«А шо — фільмєц-та будєт на тєлячьєй мовє, как давєчя заявіл расійскій дєпутат і шоумен Пйотр Талстой? Ілі всьо же на общєпанятнам? Бо мені не понятно, чому цього підсвинка держава повинна акредитувати?» — подчеркнул Винничук.
Подписчики писателя, вспоминая недавний скандал «Квартала» с запретом сериала «Сваты», назвали новый проект Владимира Зеленского «местью за «Сватов».
«И когда же украинцы наедятся тем киношным фастфудом, чтоб затошнило. Почему-то не снимаются фильмы по произведениям В. Шевчука, а какая там глубокая не затертая философия…», — отметили в одном из комментариев.
Насколько стало известно ранее, лента под названием «Он и она» выйдет в прокат на украинском языке. Супруга Насти Каменских сыграет сам Владимир Зеленский.
По сюжету, супружеская пара решила развестись и судья дает три месяца на примирение. Однако экс-влюбленные решают иначе провести это время и принимаются делать все то, чего не могли во время брака.
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