Критической ситуации из-за прекращения подачи воды в Авдеевке пока что нет, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Малыхин: В городе остаются 21-22 тыс. жителей Фото: Павло Малихін / Facebook "В городе остаются 21-22 тыс. жителей. Ситуация под контролем, но люди, конечно же, недовольны, ведь в кране нет воды. Из-за этого возникают неудобства. Автобус с бригадой ремонтников попал под обстрел. Люди получили психологическую травму. Жители Ясиноватой работают в "серой зоне", которая регулярно обстреливается. Вчера с ними встречался глава миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он общался с людьми, чтобы те вышли на работу. Сегодня был проведен осмотр фильтровальной станции. Запас питьевой воды в городе – 4 тыс. кубометров. Мы можем два раза подать воду из резервуара. Первый раз будет в 18.00 в субботу. Также сейчас уже есть график подвоза технической и питьевой воды. Красный крест сегодня развез по Авдеевке 18 тонн питьевой воды. Жители были об этом предупреждены заранее. Пока что критической ситуации из-за прекращения подачи воды в Авдеевке нет", – отметил Малыхин.По его словам, власти Авдеевки не допустят гуманитарной катастрофы в городе."У нас работают 10 скважин, обеспечивающие людей технической водой. Есть машины, которые в случае необходимости смогут развозить ее по городу. Но потребности в этом пока нет. Глобальной гуманитарной катастрофы из-за отключения воды мы не допустим. В школах, детсаду, больницах и так далее давно установлены емкости с технической и питьевой водой. И эти запасы у нас уже давно. Проделанной на данный момент работы довольно. Но и недовольство людей можно понять – попробуйте потаскать на третий или пятый этаж емкости с водой!" – сказал собеседник.Он подчеркнул, что в настоящее время идут плановые работы по восстановлению в городе газоснабжения."Что касается газа, то зимой была проложена труба. Тогда стояли морозы, и все понимали, что траншею закопали некачественно. На совещании с участием облгаза подрядчик пообещал, как только погода улучшится, траншея будет засыпана качественно. Ясное дело, что со временем земля проседает, и нужно подсыпать ее снова. В начале этой недели подрядчик попросил у нас трактор. Облгаз прекрасно знал, что есть дополнительные договора о весенних работах по засыпке траншей. То есть идут плановые работы. Но поведение облгаза сейчас мне непонятно", – резюмировал Малыхин.20 апреля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило о прекращении подачи воды в Авдеевку из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС)."По состоянию на утро 20 апреля потребителям Авдеевки прекратилось поступление воды, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на четыре дня", – отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что возможность введения в Авдеевке чрезвычайной ситуации местного значения пока не рассматривается.17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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