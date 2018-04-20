Он родился в Ивано-Франковской области Украины, следовательно одноклассники называют его «хохлом» и «изгоем», несмотря на то, что он учится в российской школе с первого класса.

В России, в одной из школ поселка Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) одноклассники избивали 12-летнего мальчика из-за его украинского происхождения, информирует svodka.net.

Об этом сообщает издание 47news.

Инцидент произошел 17 апреля в кабинете математики. Одноклассники били школьника ногами и руками по голове, снимая все происходящее на камеры своих телефонов. Видео избиения было опубликовано в интернете.

По словам матери мальчика, ее ребенка в школе бьют регулярно. Причина такой ненависти — украинское происхождение мальчика. Он родился в Ивано-Франковской области Украины, следовательно одноклассники называют его «хохлом» и «изгоем», несмотря на то, что он учится в российской школе с первого класса.

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«Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет», — рассказала мама мальчика.

Женщина также добавила, что после этой драки учителя отправили ее сына домой, даже не позвонив ни ей, ни отцу мальчика. Директор школы, комментируя драку, предложила журналистам «не раздувать» ситуацию.

По факту избиения ребенка будет проводиться доследственная проверка.

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